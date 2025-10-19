Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Η απολογία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ είχε αρνηθεί να απολογηθεί, λέγοντας μέσω του δικηγόρου του ότι δεν εισήλθε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ.

Ο νεαρός κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του, που παραδόθηκε στις αρχές και παραδέχθηκε ότι ήταν συνεργός, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε από τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού. Στα ρούχα που φορούσε τη μοιραία νύχτα – τα οποία βρέθηκαν στην κατοικία του – δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ ερευνάται και το κινητό του τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τις αρχές, σύμφωνα με δημσίευμα της ΕΡΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος συνεργός αναμένεται να απολογηθεί στις 14:00.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή του από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου βρέθηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης μέρας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κολύμπησε επί ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, κατά την πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος, εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της υπόθεσης.

Η ανακρίτρια προχωρά μεθοδικά, λαμβάνοντας καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά».

Το Σάββατο (17.10), για περίπου τέσσερις ώρες, κατέθεσε επιχειρηματίας από την Αττική, εργοδότης του 22χρονου συνεργού, που είχε δεχθεί και το πρώτο τηλεφώνημα από τη φίλη του τελευταίου λίγο μετά το φονικό.

Η έρευνα συνεχίζεται αθόρυβα, με νέες εξελίξεις να μην αποκλείονται τις επόμενες ημέρες.