Σήμερα, Κυριακή (19/10), αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Και οι δύο νεαροί αρνούνται τις κατηγορίες και αλληλοκατηγορούνται για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους – τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο φερόμενος συνεργός υποστηρίζει ότι δεν πυροβόλησε, ενώ ο φερόμενος εκτελεστής ισχυρίζεται πως στόχος του ήταν μόνο τα χρήματα και πως ο άλλος άνοιξε πυρ.

Μετά το μακελειό, ο δράστης φέρεται να διέφυγε ψύχραιμα με λευκό σκούτερ, ενώ ο συνεργός υποστηρίζει ότι εγκατέλειψε το σημείο κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Κατέθεσε ο ανιψιός του θύματος

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και η σύντροφός του κατέθεσαν για περισσότερες από έξι ώρες. Η ανακρίτρια φέρεται να εστιάζει σε ένα ύποπτο τηλεφώνημα που έγινε μετά το έγκλημα, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του ενός 22χρονου.

Ο εργοδότης έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Οικογενειακή ένταση στο προσκήνιο

Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο το κίνητρο να συνδέεται με το τεταμένο οικογενειακό κλίμα μεταξύ του θύματος και της ανιψιάς του, με την οποία είχε έντονη διαμάχη για ανακαίνιση στο κάμπινγκ. Ο 68χρονος φέρεται να πίστευε πως η ανιψιά και ο γιος της ίσως εμπλέκονταν σε προηγούμενη απόπειρα εναντίον του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.