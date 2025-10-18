Αύριο Κυριακή (19/10) στις 12:00 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το άγριο, διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας η οποία προχωρά στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, με τον εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού στο φονικό, να καταθέτει σήμερα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο με τον οποίο επικοινώνησε πρώτο ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αμέσως μετά το έγκλημα. Ο επιχειρηματίας πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου 4 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Παράλληλα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διευκρινίσουν τα θολά σημεία της υπόθεσης, όπως το πού βρίσκεται το πιστόλι και κυρίως ποιος από τους δύο κατηγορούμενους διέπραξε το έγκλημα, καθώς οι ίδιοι αλληλοκατηγορούνται. «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι δέχτηκε επίθεση και αμύνθηκε», κατέθεσε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός. «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά», κατέθεσε ο φερόμενος εκτελεστής. Ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά το μακελειό έφυγε με το λευκό σκούτερ. Ο άλλος ισχυρίζεται πως έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε ως την Καλαμάτα.

Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου ως αυτουργού

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου, διαπιστώνεται πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα, κάτι που σημαίνει, πως είτε δεν είναι αυτός που πυροβόλησε, είτε είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του. Όσον αφορά τον συνεργό, τα δικά του ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο δεν έχουν βρεθεί. Παράλληλα, αποκαλύπτεται πως οι δύο δράστες είχαν επικοινωνία μία μέρα μετά το φονικό, παρά το γεγονός ότι ο 22χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός έχει πει, πως πέταξε το κινητό του στον υπόνομο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός να μην έφυγε από το κάμπινγκ, αλλά να παρέμεινε σε αυτό και ενδεχομένως να τον βοήθησε κάποιος να κρυφτεί.