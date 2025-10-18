Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μεσσηνία από το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αλλά και όσοι γνώριζαν τους δύο 22χρονους, που κατηγορούνται ως φυσικός αυτουργός και ως συνεργός αντίστοιχα στο άγριο έγκλημα.

Όλοι περιγράφουν τους δύο 22χρονους ως παιδιά της διπλανής πόρτας. Πώς όμως τα καλά παιδιά οργάνωσαν και εκτέλεσαν μία στυγερή δολοφονία; Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός δεν φαίνεται να γνώριζε ούτε το 68χρονο θύμα, ούτε τον ανιψιό του, ενώ φαίνεται πως είχε και λευκό ποινικό μητρώο. Οι μαρτυρίες μάλιστα μιλούν για ένα ήσυχο παιδί, που δεν έδινε δικαιώματα. «Πολύ ήσυχο παιδί. Μένουμε έκπληκτοι. Και ο πατέρας του είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Με τον πατέρα του είχα μία γνωριμία. Ήταν πολύ κύριος. (Έχουν μετακομίσει) χρόνια. Ήταν μικρό σε ηλικία το παιδί. Εύχομαι το παιδί να μην είναι μπλεγμένο» είπε στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» πρώην γείτονας του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις περιγραφές, όταν ήταν μικρότερος, είχε μεγάλο ταλέντο στον αθλητισμό. «Ήταν ένα φυσιολογικότατο παιδί, το οποίο συμμετείχε στις δραστηριότητες της ομάδας με όρεξη και με πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά. Ευγενέστατο, κοινωνικότατο. Το ίδιο και η οικογένειά του. Από κοντά συνέχεια, δηλαδή δεν το παραμελούσαν, ήταν πάντα δίπλα, το συνόδευαν. Ερχόταν και στις κοινωνικές δραστηριότητες, κλπ. Όταν ακούστηκε το όνομά του, εμάς μας παραξένεψε, εμένα προσωπικά. Ήταν για αρκετά χρόνια στην ομάδα», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή υπεύθυνος ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής που ζούσε.

Ο ίδιος, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε, πως δεν είχε κανέναν λόγο να σκοτώσει. «Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα από έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε, ότι έγινε μ@λ@. Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα κανέναν λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο συνεργός

Ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός ισχυρίζεται, ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο το 2022, χωρίς όμως ποτέ να καταγγείλει το περιστατικό. Υποστηρίζει ότι το εκμεταλλευόταν, για να αποσπά χρήματα από τον εύπορο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν, ότι η κατάθεσή του είχε πολλά θολά σημεία. Οι πληροφορίες τον θέλουν να είναι ένα παιδί, που έχει περάσει αρκετές δοκιμασίες στη ζωή του, δοκιμασίες που αντιμετώπιζε με χαμόγελο και γυμναστική.«Μπορεί να τον βλέπετε ως γίγαντα, αλλά πιστέψτε με είναι ένας αγαθός γίγαντας, που σε όλη του τη ζωή πάλευε και για αυτόν και για την οικογένειά του. Δεν είχε καυγάδες, δεν είχε δολοφονικό ένστικτο» είπε στην εκπομπή στενός συγγενής του.

Σύμφωνα με άνθρωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του 22χρονου, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς και ήταν ένα άτομο που μπορούσες εύκολα να το χειραγωγήσεις. «Εγώ γνωρίζω την οικογένεια, από όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτός, όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό από μικρή ηλικία έτρεχε σε γιατρούς» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας λέω με απόλυτη σιγουριά, το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με τη μητέρα του να είναι από πάνω…»

Ερωτηθείς αν είχε προβλήματα κινητικά, απάντησε «όχι βέβαια, ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, χαρούμενο, με το χαμόγελο στο στόμα… Όμως ήταν ένα παιδί, που από μικρή ηλικία μπορούσες εύκολα να τον χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις… Ήταν ένα παιδί, που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, αν ήταν στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει ο άλλος κάτι κακό». Ο άνθρωπος αυτός αποκάλυψε ακόμα, ότι ο 22χρονος ζούσε με την οικογένειά του μέχρι τον Αύγουστο, αλλά τότε «κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί από την οικογένειά του, σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα». «Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, τότε θα καταλάβετε πολλά…» είπε κλείνοντας.

Στο φάσμα του αυτισμού

Επιπλέον και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Από το 2010 ως το 2018 βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους. Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, που έχει μάλιστα στην κατοχή της η οικογένειά του, ο 22χρονος δεν δύναται να καταλάβει προθέσεις και διαθέσεις αυτών που συναναστρέφεται, δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, έχει αφηρημένη σκέψη, έχει δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση λειτουργικών σχέσεων, παρουσιάζει έλλειμμα στη θεωρία του νου, εμφανίζει δυσκολία αποδοχής από τον κύκλο του, αντιγράφει συμπεριφορές και δεν μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς: «Μίλησα στον φίλο μου και αποφασίσαμε να πάμε μαζί να τον απειλήσουμε, να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία».