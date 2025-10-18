Ένα λευκό αυτοκίνητο, που φαίνεται να βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας τη νύχτα της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου, έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας, καθώς οι αστυνομικοί φέρεται να μην έχουν πειστεί από όσα έχει πει ο 22χρονος συνεργός του φερόμενου ως δράστη και εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτο πρόσωπο, που συμμετείχε στη διαφυγή των δύο συλληφθέντων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε εντοπιστεί κοντά στο σπίτι του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο, για την οποία ο 22χρονος έχει ήδη ομολογήσει, ότι ήταν ο δράστης. Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον πιθανό, ο νεαρός να είχε βοήθεια και άλλου προσώπου από τον 22χρονο συγκατηγορούμενο του και στα δύο περιστατικά.

Όσον αφορά δτην αναπαράσταση του εγκλήματος, που έχει ζητήσει η οικογένεια του θύματος, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη από την ανακρίτρια Καλαμάτας, αν θα πραγματοποιηθεί, αν και δεν αποκλείεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τις απολογίες αύριο Κυριακή (19/10) στις 12:00 των δύο 22χρονων.

Στο μεταξύ, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και η σύντροφός του, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του φονικού, έδωσαν χθες Παρασκευή (17/10) συμπληρωματικές καταθέσεις, ύστερα από νέα στοιχεία που αφορούν ένα τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα ο πρώτος στον εργοδότη του 22χρονου συλληφθέντα που φέρεται ως συνεργός.

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε, ότι το επίμαχο τηλεφώνημα έγινε από το κινητό της συντρόφου του, καθώς το δικό του τηλέφωνο είχε πέσει στον χώρο του εγκλήματος και επρόκειτο για επικοινωνία με φιλικό πρόσωπο που δεν συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία.