Περισσότερες από έξι ώρες κατέθεταν σήμερα Παρασκευή (17/10) στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα και η σύντροφος του, καθώς κλήθηκαν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ανιψιού του 68χρονου, Γιάννη Βέρρα, ο 33χρονος δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας ενάντια στους δύο κατηγορούμενους για την διπλή ανθρωποκτονία και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Σημειώνεται ότι ο 33χρονος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και έχει αναγνωρίσει ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης, τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, ενώ η σύντροφος του ήταν αυτήκοη μάρτυρας μιας και ήταν παρούσα στο κάμπινγκ την ώρα του διπλού φονικού.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα τηλεφώνημα, που έγινε λίγα λεπτά μετά τις δολοφονίες από το κινητό της συντρόφου του 33χρονου ανιψιού προς τον στενό του φίλο, ο οποίος είναι ο εργοδότης του 22χρονου, που παραδόθηκε αυτοβούλως. Ο ανιψιός του 68χρονου φέρεται να έχει υποστηρίξει, πως δεν κάλεσε από το δικό του κινητό τηλέφωνο, γιατί το είχε αφήσει στον τόπο του εγκλήματος. Μετά την έξοδο από το γραφείο της ανακρίτριας, ο δικηγόρος του 33χρονου επισήμανε, πως κρίθηκε αναγκαία η συμπληρωματική κατάθεση του εντολέα του, πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων. Ξεκαθάρισε ακόμη, πως ο εντολέας του συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και αυτό που ζητάει, είναι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και δικαίωση.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 33χρονου

Ο κ. Βέρρας δήλωσε αμέσως μετά, ότι «υποβάλαμε σήμερα δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου, καθώς και για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Ο εντολέας μου ήταν παρών σήμερα, αναζητά την αλήθεια, ζητά απαντήσεις και επιθυμεί την τιμωρία κάθε υπευθύνου που έχει εμπλακεί στο τραγικό αυτό συμβάν. Η κ. ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, έκρινε πως ο εντολέας μου, ως αυτόπτης μάρτυρας και ουσιώδης παράγοντας της δικογραφίας, πρέπει να καταθέσει συμπληρωματικά ενώπιόν της. Κλήθηκε επίσης να καταθέσει και η σύντροφός του, προκειμένου να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεται για τα όσα έχουν ήδη κατατεθεί».

Ο δικηγόρος του 33χρονου πρόσθεσε δε, ότι «ο εντολέας μου συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, συναινεί σε κάθε ανακριτική πράξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση: Είναι θύμα της υπόθεσης και ζητά απαντήσεις και δικαίωση». Συμπλήρωσε δε, ότι «ήδη, από την προσαγωγή των κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου, ο οποίος είναι και ο ίδιος θύμα του περιστατικού.

Σε σχέση με τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης της συντρόφου του, ο κ. Βέρρας είπε, ότι «κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθείται εντός του ανακριτικού γραφείου, μόνο η ίδια η κυρία ανακρίτρια γνωρίζει τον χρόνο και τη φύση της εξέτασης». Όσον αφορά στην αναγνώριση από τον πελάτη του, του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας και για το τηλεφώνημα που έγινε λίγο μετά την επίθεση στον εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού, είπε:

«Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δράστη, ο εντολέας μου έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του δράστη. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγνώρισης ή το περιεχόμενο της κατάθεσής του, καθώς η δικογραφία βρίσκεται ακόμη υπό μυστικότητα. Επαναλαμβάνω, ότι συναινούμε σε οποιαδήποτε ανακριτική πράξη μπορεί να αποσαφηνίσει την υπόθεση και να οδηγήσει στην τιμωρία όσων ευθύνονται. Σε σχέση με όσα ακούστηκαν περί τηλεφωνήματος, δεν έχω λάβει γνώση κανενός σχετικού εγγράφου και δεν γνωρίζω σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεστε. Από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε φιλική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, χωρίς ωστόσο να μπορώ να γνωρίζω περισσότερα. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβει διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για ένα απολύτως συνηθισμένο τηλεφώνημα».

Ακόμη ο κ. Βέρρας τάχθηκε υπέρ της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του 68χρονου θύματος και για την οποία δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής, αν και πότε θα πραγματοποιηθεί.

Απολογούνται την Κυριακή οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες θα απολογηθούν μεθαύριο Κυριακή (19/10) μετά την προθεσμία που έλαβαν από την ανακρίτρια Καλαμάτας. Μέχρι στιγμής τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον σχετικά με το ποιος βρέθηκε μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και προέβη στο στυγερό διπλό έγκλημα. Οι Αρχές πάντως θεωρούν πως επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα και όχι ως μία απόπειρα εκβίασης ή εκφοβισμού που εξελίχθηκε σε έγκλημα.

Το σίγουρο είναι πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει, μιας και υπάρχουν πολλά κενά σημεία, που μένει να απαντηθούν και εκτιμάται πως αυτό θα συμβεί με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αυτό που έχει ζητηθεί είναι η άρση τηλεφωνικού απορρήτου από επτά κινητά τηλέφωνα που θεωρείται πως εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στη διπλή δολοφονία.