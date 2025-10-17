Μεθοδικά και αθόρυβα, οι Αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της φονικής επίθεσης στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που συγκλόνισε τη Μεσσηνία τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Οι δύο μάρτυρες που πέρασαν συνολικά έξι ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, θεωρούνται καθοριστικοί για την ανασύσταση των γεγονότων. Η ανακρίτρια ζήτησε εκ νέου την κατάθεσή τους.

Το τηλεφώνημα «κλειδί»

Ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά το έγκλημα φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα. Ο ανιψιός του θύματος τηλεφώνησε αμέσως μετά το έγκλημα στη σύντροφό του, ζητώντας να ειδοποιήσει έναν φίλο του, ο οποίος φέρεται να είναι και εργοδότης του 22χρονου συλληφθέντος, που κατηγορείται ως συνεργός του εκτελεστή. Μια αλυσίδα γνωριμιών και επαφών που τώρα μπαίνει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Τυχαία επικοινωνία ή κρίκος σε μια προσεκτικά στημένη υπόθεση;

Η σύντροφος του ανιψιού είχε αποχωρήσει μόλις έξι λεπτά πριν ο ένοπλος εισβάλει στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ανοίξει πυρ, γεγονός που την καθιστά μάρτυρα κρίσιμης σημασίας. Στην κατάθεσή της περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: Ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τη μητέρα της, άκουσε δυνατούς κρότους και αντιλήφθηκε ότι ήταν πυροβολισμοί. Αμέσως μετά είδε τον σύντροφό της να φωνάζει για βοήθεια, ενώ ο ίδιος είχε καταφέρει να ξεφύγει από τα πυρά.

Ο ανιψιός του θύματος περιέγραψε με λεπτομέρεια τα γεγονότα μέσα στη ρεσεψιόν, πώς δολοφονήθηκαν ο θείος του και ο επιστάτης και πώς ο ίδιος κατάφερε να σωθεί, τρέχοντας προς την έξοδο, ενώ ο δράστης τον στόχευε με το όπλο. Κάθε νέο στοιχείο και κάθε επικοινωνία εξετάζεται προσεκτικά, καθώς ο στόχος είναι να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Η έρευνα για τις Αρχές συνεχίζεται, καθώς δεν έχει χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο κατηγορούμενος, που θεωρείται συνεργός του εγκλήματος. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η άρση των τηλεπικοινωνιών των εμπλεκομένων, καθώς επίσης και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα των δύο θυμάτων, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη.