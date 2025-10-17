Τις συγκρούσεις, τους καυγάδες, αλλά και τις τακτικές του καθενός από τα μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα προς τον 68χρονο επιχειρηματία, που όλα δείχνουν ότι είχε τον έλεγχο μέσω των χρημάτων του, σκιαγραφούν οι ίδιοι στις καταθέσεις τους.

«Το κάμπινγκ “Άμμος” στην Φοινικούντα είναι ιδιοκτησίας κατά 51% του θείου μου και κατά 49% δικό μου. Εγώ δεν ήθελα να πολυασχολούμαι και το διαχειριζόταν ο θείος μου. Μας έδινε χρήματα, όπως είχαμε συμφωνήσει και εγώ πήγαινα λίγες ώρες και βοηθούσα ή μπορεί να ήμουν και ολόκληρη ημέρα, αναλόγως πώς ήθελε ο θείος και εάν με βόλευε», είπε ο ανιψιός του. Τις καλές σχέσεις του ανιψιού με τον θείο του υπερθεματίζει και η μητέρα του, χρησιμοποιώντας μάλιστα και την χαρακτηριστική φράση: «Αποφασίσαμε σαν οικογένεια».

«Σαν οικογένεια έχουμε άψογες σχέσεις και δεν υπάρχουν οικονομικές διαφορές. Από όταν πέθανε ο άνδρας μου, το 2018, αποφασίσαμε σαν οικογένεια, να ανατεθεί η διαχείριση του κάμπινγκ στον 68χρονο, καθώς στον γιο μου δεν άρεσε αυτή η δουλειά, δεν την ήθελε και δεν είχε εμπειρία στην διαχείριση επιχειρήσεων. Ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων» είπε σύμφωνα με της εκπομπή Live News του MEGA.

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα θέλει να παρουσιάσει η ανιψιά του 68χρονου, που αναφέρει ότι οι σχέσεις του θανόντα με τη συγκεκριμένη γυναίκα ήταν κάθε άλλο παρά καλές. «Να ξέρετε ότι θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού του» αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακριβώς το ίδιο κάνει και η μητέρα του κληρονόμου, μιλώντας για την ανιψιά της. Υποστηρίζει, ότι ο 68χρονος είχε θυμώσει με την ανιψιά του, γιατί του ζητούσε συνεχώς χρήματα.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό, ο 68χρονος με πήρε και μου είπε, ότι άλλαξε την διαθήκη του. Όπως μου είχε πει και στην αρχική διαθήκη, άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον γιο μου, τον στενό του φίλο και την ανιψιά του. Δεν μου είχε πει συγκεκριμένα τι άφηνε στον καθένα. Στην δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε, ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα» είπε.

Αλλά και ο ανιψιός του αναφέρει: «Ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στην δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε». το πινγκ–πονγκ των υπαινιγμών και των προσπαθειών να δημιουργηθεί κλίμα, έχει συνέχεια.

Η ανιψιά του αφήνει αιχμές για τον ξάδελφό της και κληρονόμο, υποστηρίζοντας μάλιστα, ότι το θύμα τον φοβόταν. «Πριν από 4 χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει, ότι θα φτιάξει γράμματα, στα οποία θα έγραφε, ότι αν πάθαινε κάτι, θα τον θεωρούσε υπεύθυνο. Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία».

Ο μεγάλος καυγάς με την ανιψιά

Το τελευταίο καλοκαίρι η ανιψιά με το θύμα έφτασαν σε σημείο απόλυτης ρήξης. Και έκτοτε δεν αντάλλαζαν ούτε καλημέρα. Αιτία μια ανακαίνιση, που ήθελε να κάνει η γυναίκα και ο θείος της δεν το επέτρεπε. «Κάποια στιγμή, συζήτησα με τον θείο μου, με τον οποίο είχα άριστες σχέσεις, με αγαπούσε σαν κόρη του και εγώ σαν πατέρα μου, την επιθυμία μου να κάνω μία ανακαίνιση στο σπίτι το οποίο μου είχε παραχωρήσει. Ο θείος μου είπε: “Με έχεις τρελάνει, παράτα με” κι εγώ του απάντησα, πως αν συνέχιζε αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα έπαιρνα τα πράγματά μου και θα έφευγα».

Θυμωμένη η γυναίκα, εκτός από την αποχώρησή της από την Φοινικούντα, απείλησε τον 68χρονο, ότι θα πάρει πίσω στην Αθήνα και τον γιο της, ο οποίος τότε δούλευε στο κάμπινγκ. «Του είπα νευριασμένη να διώξει το γιο μου από το κάμπινγκ, όπου κάθε καλοκαίρι δούλευε για 30-40 ευρώ τη μέρα. Μόλις του το είπα αυτό, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Ήταν η μόνη φορά που τσακωθήκαμε πραγματικά. Επειδή δεν ήθελα να τον παρακαλάω και δεν ήθελα να κάνω κανένα βήμα πίσω, συνέχισα να μην του μιλάω μέχρι και σήμερα».

Ο καυγάς ήταν μάλιστα τόσο έντονος, που το θύμα υποπτεύθηκε, ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του τον Σεπτέμβριο, ήταν ο γιος της ανιψιάς του. «Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου, με κάποιο όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ανιψιά του γι’ αυτό και έλεγε ότι ήταν ο γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα» ανέφερε φίλος του θύματος.