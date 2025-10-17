Αναπάντητα παραμένουν για την ώρα μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, την ώρα που οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες παραμένουν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας και ετοιμάζονται να απολογηθούν την Κυριακή (19/10), με τις διωκτικές Αρχές να θεωρούν βέβαιο, ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο λέει από την πρώτη στιγμή ψέματα.

Το κίνητρο της ληστείας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο, με τα στοιχεία που αναμένονται από την ανάλυση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων να θεωρούνται κάτι παραπάνω από κρίσιμα. Αναπάντητο παραμένει ακόμη, το αν υπήρχε ηθικός αυτουργός, που δεν έχει συλληφθεί, καθώς και αν υπήρχε άτομο που βοήθησε τους συλληφθέντες στην διαφυγή. Επίσης, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν υπήρχε άτομο ή άτομα που γνώριζαν για τη διπλή δολοφονία και προτίμησαν να σιωπήσουν.

Το «πακιστανικό» κινητό

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί το «πακιστανικό» τηλέφωνο που κρατούσε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του εκτελεστή, για το οποίο ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι βράχηκε και το πέταξε μετά το έγκλημα. Για ποιο λόγο όμως πήρε μαζί του ένα τηλέφωνο, που δεν ήταν δικό του και γιατί τη νύχτα του διπλού φονικού το ξεφορτώθηκε. Πού είχε τηλεφωνήσει και ποια μηνύματα είχε στείλει τις επίμαχες ώρες. Με δεδομένο ότι οι αστυνομικοί γνωρίζουν τον τηλεφωνικό αριθμό του κινητού, αναμένουν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, για να δουν με ποιους και πότε επικοινώνησε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, τι μηνύματα δέχθηκε και έστειλε, όπως επίσης από ποιο σημείο εξέπεμψε για τελευταία φορά.

Την ίδια ώρα, οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται και πέφτουν σε αντιφάσεις. Τα όσα έχουν υποστηρίξει για ένα χτύπημα με αποκλειστικό στόχο τα χρήματα του δολοφονημένου επιχειρηματία, αποδομούνται. Στο συρτάρι του γραφείου του ο 68χρονος είχε 1.580 ευρώ μέσα σε πορτοφόλι, που όμως ο δολοφόνος δεν έψαξε, για να πάρει. Χρήματα στην τσέπη του παντελονιού του είχε και ο νεκρός επιστάτης, χωρίς και πάλι ο δράστης να ψάξει. Το ίδιο είχε συμβεί και στην απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου. Και τότε, στις 7 Σεπτεμβρίου, οι δράστες δεν έψαξαν για χρήματα.

«Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ… Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», ανέφερε ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Από την άλλη όμως, ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποδεικνύει ως δολοφόνο τον φίλο του: «Μίλησα στον φίλο μου (τον άλλον 22χρονο) και αποφασίσαμε να πάμε μαζί και να τον απειλήσουμε. Να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία».

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος του, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τον φερόμενο ως συνεργό και περιέγραψε πώς γλίτωσε από τα χέρια του. «Εγώ κοιτώντας πίσω, είδα ότι ο άνδρας στόχευε προς το μέρος μου, καθώς είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον επιστάτη. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα» είπε.

Ο «γρίφος» με τις διαθήκες

Όλα αυτά την ώρα που οι Αρχές αναλύουν προσεκτικά τις δύο διαθήκες του 68χρονου επιχειρηματία και τις διαφορές τους. Όλα δείχνουν, πως μια σειρά από αποκαλύψεις βρίσκονται προ των πυλών, με τις Αρχές να είναι πεπεισμένες πως όλοι οι γρίφοι θα απαντηθούν και θα συμπληρώσουν πλήρως το παζλ του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Η σχέση του ανιψιού του 68χρονου με τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού