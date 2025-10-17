Σοβαρά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα γύρω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις Αρχές να ερευνούν όχι μόνο τις κινήσεις των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου που μπορεί να έδωσε την εντολή για το έγκλημα.

Οι δύο νεαροί, φίλοι από την Καλλιθέα, φέρεται να ταξίδεψαν στη Φοινικούντα με σκούτερ λίγες ώρες πριν από το φονικό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία δύο ατόμων – του ιδιοκτήτη του κάμπινκγ και του επιστάτη – όμως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος «τράβηξε τη σκανδάλη». Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει την έρευνα, αναμένοντας απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.

Μυστηριώδεις κλήσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε νέα στοιχεία, καθώς δεν έχει αποκλειστεί η εμπλοκή περισσότερων ατόμων. «Το κίνητρο, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, αφορά απόπειρα εκβίασης και απόσπασης χρημάτων, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα «τρίγωνο επικοινωνίας» που αποκαλύφθηκε μέσα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες, φέρνοντας δύο ακόμη πρόσωπα στο επίκεντρο των ερευνών. Ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να υποστήριξε ότι ο φίλος του είχε τηλεφωνική επικοινωνία λίγο πριν το φονικό, ενισχύοντας το σενάριο ηθικής αυτουργίας. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν ακόμα μία ύποπτη κλήση εκείνη τη νύχτα.

Κατάθεση-κλειδί και ύποπτη εξαφάνιση κινητού

Οι έρευνες έδειξαν πως, μετά το έγκλημα, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός επέστρεψε στην Καλλιθέα μόνος, ενώ υλικό από κάμερες τον δείχνει να κρατά κράνος στο χέρι. Συνελήφθη λίγο αργότερα έξω από το σπίτι του, όπου και κατασχέθηκαν ρούχα και κράνος που ταυτοποιούνται με εκείνα της νύχτας του εγκλήματος. Ωστόσο, το όπλο της δολοφονίας και το σκούτερ διαφυγής δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που φέρεται ως ηθικός αυτουργός, παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι πέταξε το κινητό του σε υπόνομο επειδή βράχηκε. Οι αστυνομικοί, όμως, διαπίστωσαν πως το σήμα του κινητού του παρέμεινε ενεργό μέχρι και την επιστροφή του στην Αθήνα, γεγονός που τον εκθέτει.

Εκβιασμός ή προμελετημένο έγκλημα;

Ο φερόμενος ηθικός αυτουργός υποστηρίζει πως στόχος τους ήταν να εκβιάσουν το θύμα για χρήματα, επικαλούμενος σεξουαλική κακοποίηση που – όπως λέει – είχε δεχθεί στο παρελθόν από τον επιχειρηματία. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν πείθονται, θεωρώντας πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα, και συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον στα ηλεκτρονικά ίχνη και τις νέες μαρτυρίες που ενδέχεται να φωτίσουν τα κενά μιας υπόθεσης που μοιάζει να έχει ακόμα πολλά να αποκαλύψει.