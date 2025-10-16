Οι 22χρονοι, δύο «καλά παιδιά» όπως τους περιγράφουν όσοι τους γνώριζαν, βρίσκονται στο επίκεντρο της φρικτής διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Κανείς από το περιβάλλον τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι δύο νεαροί θα μπορούσαν να αφαιρέσουν με τέτοια ψυχραιμία τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη.

«Θυμάμαι να μου λέει παλιότερα πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκοτώσει άνθρωπο. Έχω πέσει από τα σύννεφα», λέει φίλος του ενός κατηγορούμενου στο Live News του Mega.

Ο ίδιος προσθέτει ότι ο 22χρονος είχε αρχίσει να αλλάζει συμπεριφορά μετά το καλοκαίρι του 2022 – τότε που, όπως ισχυρίζεται, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. «Μετά από εκείνο το καλοκαίρι, ήταν πιο απόμακρος, πιο κλειστός στον εαυτό του», σημειώνει.

Παράλληλα, συγγενείς και φίλοι διαβεβαιώνουν ότι τα δύο παιδιά δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Ο ένας σπούδαζε οικονομικά και δούλευε ως διανομέας, ενώ η οικογένειά του ήταν οικονομικά άνετη. Ο άλλος είχε επίσης σταθερό υπόβαθρο, «καλή οικογένεια» και φιλήσυχη ζωή.

Ωστόσο, κάτι φαίνεται να άλλαξε δραματικά.

Η γειτόνισσα του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού περιγράφει έναν νέο που το τελευταίο διάστημα είχε γίνει οξύθυμος και νευρικός, με συχνούς καβγάδες με την πρώην σύντροφό του.

Το προφίλ του 22χρονου μοιάζει διπλό: Από τη μία, ένας ήρεμος, θρησκευόμενος νέος που πήγαινε κατηχητικό, περνούσε καλοκαίρια στον Ωρωπό και ταξίδευε στην Αγγλία. Από την άλλη, ένας απομονωμένος νεαρός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, «έδειχνε κάτι να τον βαραίνει».

Οι δύο φίλοι από το λύκειο, που τώρα ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον, παραδέχονται μόνο ότι βρέθηκαν στο σημείο του εγκλήματος, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν τη δολοφονία.

Ο δικηγόρος του ενός 22χρονου δηλώνει πως «υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία» και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. «Δεν έχω πειστεί ότι ο ανιψιός του θύματος ήταν καν στη σκηνή. Υπάρχουν στοιχεία που κλονίζουν την αναγνώριση», υποστηρίζει.

Από την άλλη, η αστυνομία εξετάζει και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους.

Ο ένας 22χρονος ισχυρίζεται πως διέφυγε κολυμπώντας και περπατώντας μέχρι την Καλαμάτα, όπου πήρε λεωφορείο για Αθήνα. Όμως, η αυτοψία του MEGA στο σημείο δείχνει πως η διαδρομή που περιγράφει είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της μεγάλης απόστασης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει παγώσει τη χώρα.