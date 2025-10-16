Εξιχνίασε η διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου στις 5 Οκτωβρίου 2025 άγνωστος δράστης πυροβόλησε θανάσιμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Η αστυνομική έρευνα, με τη συνεργασία υπηρεσιών της Καλαμάτας και Πύλου, ταυτοποίησε δύο 22χρονους ως φυσικό και ηθικό αυτουργό, εντοπίζοντας τον ρουχισμό και κινητό τηλέφωνο που σχετίζονται με το έγκλημα. Η διαδικασία αποκαλύπτει προγενέστερη επίθεση με αεροβόλο και ερευνά ενδεχόμενο ηθικό αυτουργό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

Αμφιλεγόμενες εκδοχές και αντιφατικές αφηγήσεις

Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παραμένει αινιγματική. Οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη θα απολογηθούν την Κυριακή, έχοντας λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια. Μέχρι τότε κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Οι δύο νεαροί παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές αφηγήσεις για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα. Ο ένας ισχυρίζεται πως απλώς συνόδευε τον φίλο του, ενώ ο άλλος παραδέχεται συμμετοχή, υποστηρίζοντας όμως ότι σκοπός τους ήταν απλός εκφοβισμός για οικονομικούς λόγους και όχι εκτέλεση.

«Δεν είχε κανένα κίνητρο», λέει ο οδηγός του σκούτερ

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας, μεταφέρει την κατηγορηματική άρνηση του πελάτη του. «Ο εντολέας μου δεν είχε κανένα κίνητρο, το λάθος του ήταν ότι πήγε στη Φοινικούντα. Είπε ότι ο άλλος κατηγορούμενος τον είχε σοκάρει με μία περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega. Παράλληλα, τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δεν ενισχύουν την εκδοχή περί εκβιασμού, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία απόπειρα απαίτησης χρημάτων από τα θύματα.

Ο «συνεργός» και η αμφιλεγόμενη ομολογία

Ο δεύτερος 22χρονος, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, ισχυρίζεται ότι στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Όμως, τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Αντιθέτως, τα σημάδια δείχνουν προμελετημένη εκτέλεση: ο 68χρονος δέχθηκε δύο σφαίρες, στον θώρακα και το μέτωπο, ενώ ο 61χρονος επιστάτης τρεις στην πλάτη. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις Αρχές, μαρτυρούν πρόθεση εξόντωσης και όχι απλής απειλής.

Ο ρόλος του κινητού και η διαφυγή από τη Φοινικούντα

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση φαίνεται να παίζει το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συσκευή βράχηκε στη θάλασσα και αργότερα την πέταξε σε υπόνομο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τους δύο κατηγορούμενους αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση και να αποκαλύψει πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Αναγνώριση από τον ανιψιό και νέα ερωτήματα για ηθικό αυτουργό

Η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του θύματος, μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, θεωρείται καθοριστική. Αναγνώρισε τον φυσικό αυτουργό, αλλά όχι τον συνεργό του, παρότι τον γνώριζε από το παρελθόν και του είχε παραχωρήσει δωρεάν διαμονή το καλοκαίρι του 2022. Οι Αρχές διερευνούν ενδεχόμενη ύπαρξη ηθικού αυτουργού.

Η αμφιλεγόμενη διαφυγή και η επόμενη μέρα της έρευνας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Περαιτέρω ερωτήματα προκαλεί η εκδοχή του 22χρονου που υποστηρίζει ότι διέφυγε διά θαλάσσης, ταξιδεύοντας 16 ώρες μέχρι το Πεταλίδι και μετά περπατώντας πέντε ώρες μέχρι την Καλαμάτα. Οι ερευνητές δεν θεωρούν πειστικό το σενάριο και διερευνούν αν είχε βοήθεια στη διαφυγή του.