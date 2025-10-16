Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παραμένει αινιγματική. Οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη θα απολογηθούν την Κυριακή, έχοντας λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια. Μέχρι τότε κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Οι δύο νεαροί παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές αφηγήσεις για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα. Ο ένας ισχυρίζεται πως απλώς συνόδευε τον φίλο του, ενώ ο άλλος παραδέχεται συμμετοχή, υποστηρίζοντας όμως ότι σκοπός τους ήταν απλός εκφοβισμός για οικονομικούς λόγους και όχι εκτέλεση.

«Δεν είχε κανένα κίνητρο», λέει ο οδηγός του σκούτερ

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας, μεταφέρει την κατηγορηματική άρνηση του πελάτη του. «Ο εντολέας μου δεν είχε κανένα κίνητρο, το λάθος του ήταν ότι πήγε στη Φοινικούντα. Είπε ότι ο άλλος κατηγορούμενος τον είχε σοκάρει με μία περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega. Παράλληλα, τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δεν ενισχύουν την εκδοχή περί εκβιασμού, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία απόπειρα απαίτησης χρημάτων από τα θύματα.

Ο «συνεργός» που παραδόθηκε και η αμφισβητούμενη ομολογία για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Ο δεύτερος 22χρονος, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, ισχυρίζεται ότι στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Όμως, τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Αντιθέτως, τα σημάδια δείχνουν προμελετημένη εκτέλεση: ο 68χρονος δέχθηκε δύο σφαίρες, στον θώρακα και το μέτωπο, ενώ ο 61χρονος επιστάτης τρεις στην πλάτη. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις Αρχές, μαρτυρούν πρόθεση εξόντωσης και όχι απλής απειλής.

Ο ρόλος του κινητού και τα ερωτήματα για τη διαφυγή από την Φοινικούντα

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φαίνεται να παίζει το κινητό τηλέφωνο του ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συσκευή βράχηκε στη θάλασσα και αργότερα την πέταξε σε υπόνομο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το κινητό μπορεί να περιέχει πολύτιμα δεδομένα επικοινωνιών που θα αποκαλύψουν κινήσεις, τηλεφωνικές επαφές ή ακόμη και πιθανούς συνενόχους.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και για τους δύο κατηγορούμενους – ο φερόμενος ως εκτελεστής παρέδωσε το τηλέφωνό του χωρίς τη SIM – αναμένεται να ρίξει φως στο μυστήριο και να δείξει αν υπήρξε τρίτος εμπλεκόμενος ή ηθικός αυτουργός.

«Δεν είχαν καμία σχέση νομίζω»τονίζει ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού

Στο κέντρο της έρευνας και ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 68χρονου, καθώς και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του. Υπενθυμίζεται πως ο 33χρονος ανιψιός γνώριζε τον 22χρονο συνεργό του εγκλήματος. «Τυπική γνωριμία η οποία είχε λάβει χώρα περίπου πριν τρία χρόνια. Δεν είχαν καμία σχέση νομίζω», λέει από την πλευρά του ο Ιωάννης Βέρρας, δικηγόρος του 33χρονου.

«Όταν τον αναγνώρισε στην Αστυνομία, ως έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει, γνωρίζει ποιος είναι και είχε να τον δει και καιρό από ό,τι κατάλαβα, αιφνιδιάστηκε, δεν το περίμενε ότι θα είναι στη ΓΑΔΑ. Ένας άνθρωπος που γνωριζόντουσαν πολύ τυπικά πριν τρία χρόνια περίπου στα πλαίσια κοινωνικής συναναστροφής σε ένα μαγαζί που είχαν γνωριστεί, στα πλαίσια φιλικής σχέσης πρέπει να του είπε κάτι του στυλ άμα σε βγάλει ο δρόμος προς τα μέρη μου έλα να μείνεις, με χαρά θα σε φιλοξενήσω, και ο άλλος πράγματι θα πρέπει όταν έκανε τουρ το καλοκαίρι, να έμεινε».

Αναγνώριση από τον ανιψιό και νέα ερωτήματα για ηθικό αυτουργό

Καθοριστική θεωρείται η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του θύματος, μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα του φονικού. Ο ίδιος μετέβη στη ΓΑΔΑ για αναγνώριση των δύο συλληφθέντων, αναγνωρίζοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – τον φυσικό αυτουργό, όχι όμως και τον συνεργό του, παρότι τον γνώριζε από το παρελθόν και του είχε παραχωρήσει δωρεάν διαμονή στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022.

Οι Αρχές, παράλληλα, δεν αποκλείουν την ύπαρξη ηθικού αυτουργού, ερευνώντας ενδεχόμενη επικοινωνία τρίτου προσώπου με τους δράστες πριν και μετά το φονικό. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από τις άρσεις απορρήτου προκύπτουν ενδείξεις πως υπήρξε επαφή σε κρίσιμα χρονικά σημεία, πιθανόν για τον συντονισμό της συνάντησης που οδήγησε στη δολοφονία.

Η αμφιλεγόμενη διαφυγή και η επόμενη μέρα της έρευνας για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Περαιτέρω ερωτήματα προκαλεί η εκδοχή του 22χρονου που υποστηρίζει ότι διέφυγε διά θαλάσσης, ταξιδεύοντας για 16 ώρες και φτάνοντας μέχρι το Πεταλίδι, απ’ όπου – όπως λέει – περπάτησε πέντε ώρες μέχρι την Καλαμάτα. Οι ερευνητές δεν θεωρούν πειστικό το σενάριο αυτό και διερευνούν αν είχε βοήθεια στη διαφυγή του.

Η έρευνα για το φονικό στη Φοινικούντα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ γεμάτου αντιφάσεις, που ενδέχεται να αποκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς δράστες αλλά και πιθανούς υποκινητές.