Ούτε μισή ώρα δεν έμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, οι οποίοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Αν και αρχικά αναμένονταν στα δικαστήρια γύρω στις 3:00 το μεσημέρι, τελικά η μεταφορά τους έγινε στις 6:20 σήμερα το απόγευμα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε λιγότερο από μισή ώρα αναχώρησαν και πάλι για τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Εκεί θα μείνουν έως την Κυριακή το μεσημέρι, οπότε θα μεταφερθούν και πάλι στο Δικαστικό Μέγαρο απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή σε συνέργεια. Στον έναν από τους δράστες απαγγέλθηκαν επιπλέον κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη και για πρόκληση σωματικής βλάβης για τον ξυλοδαρμό του 68χρονου στα μέσα Ιουλίου.

Ομολογεί ο ένας – Αρνείται ότι πυροβόλησε ο δεύτερος

Ο ένας από τους δύο νεαρούς έχει ήδη ομολογήσει την εμπλοκή του στην υπόθεση ως συνεργός στο έγκλημα και υπέδειξε ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας των δύο ανδρών τον συνομήλικό του. Ωστόσο, ο δεύτερος 22χρονος φέρεται να αρνείται ότι ήταν αυτός που κατείχε και χρησιμοποίησε όπλο για τη δολοφονία και κατ’ επέκταση δεν έχει ομολογήσει ότι διέπραξε το διπλό φονικό.