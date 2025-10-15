Οι αντικρουόμενες καταθέσεις των δύο 22χρονων που συνελήφθησαν για το έγκλημα στη Φοινικούντα, τα κρίσιμα στοιχεία από τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων, η ανάλυση των εικόνων από κάμερες ασφαλείας και μια σειρά νέων μαρτυριών διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο, με τις εξελίξεις να τρέχουν.

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι

Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία των δύο θυμάτων, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλο την ευθύνη. Και οι δύο ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν μαζί στο κάμπινγκ, χωρίς όμως κανείς να ομολογεί ότι πυροβόλησε.

Ο φερόμενος συνεργός φέρεται να δήλωσε: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί». Από την πλευρά του, ο φερόμενος εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δράστη: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».

Μετά το έγκλημα, οι δύο επέστρεψαν στην Καλλιθέα, όπου γείτονες αναφέρουν πως τους είδαν μαζί τις επόμενες μέρες. Ο φερόμενος εκτελεστής επέστρεψε με λευκό σκούτερ, ενώ ο συνομήλικος φίλος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, μια εκδοχή που δεν πείθει τις αρχές: «Κολύμπησα κατά μήκος της γραμμής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα. Από εκεί πήρα το ΚΤΕΛ με το οποίο έφτασα στην Αθήνα», είπε ο φερόμενος συνεργός.

Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος ήταν παρών στο διπλό έγκλημα. Αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σχετικά με τον φερόμενο εκτελεστή ανέφερε ότι φορούσε ξανθιά περούκα και τον είδε για πρώτη φορά τη νύχτα του εγκλήματος. Για τον φερόμενο συνεργό δήλωσε ότι τον γνώριζε παλαιότερα από το κατάστημα όπου εργαζόταν στο Κολωνάκι, καθώς ο 22χρονος συχνά επισκεπτόταν το κατάστημα ως πελάτης.

Η κατάθεση του ανιψιού ήταν μαραθώνια, και αφέθηκε από τη ΓΑΔΑ λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι δύο συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν καταστρώσει το σχέδιο στην Αθήνα και έφτασαν στην Καλαμάτα μία μέρα πριν το έγκλημα.

Λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, κάμερες τους κατέγραψαν μαζί σε λευκό σκούτερ, στον δρόμο προς το κάμπινγκ. Ο φερόμενος συνεργός, με αθλητικό σορτσάκι και θήκη κιθάρας στην πλάτη, καθόταν μπροστά από τον φερόμενο φυσικό αυτουργό, Έλληνα με βρετανική καταγωγή, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνώριζε κανέναν στο κάμπινγκ.

Κλήσεις «δείχνουν» την εμπλοκή άλλων προσώπων

Οι Αρχές ερευνούν τηλεφωνικές συνομιλίες που δείχνουν ότι ένας εκ των δύο συλληφθέντων μιλούσε με άτομο που βρισκόταν στο κάμπινγκ λίγες ώρες πριν τη δολοφονία.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου συνεργού περί σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο επιχειρηματία έχουν προκαλέσει οργή στους συγγενείς του θύματος. Ο 22χρονος επιμένει ότι ο δολοφονημένος τον κακοποιούσε και τον εκβίαζε για χρήματα τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ όλα δείχνουν πως η αποκάλυψη της αλήθειας πίσω από το διπλό φονικό βρίσκεται πλέον προ των πυλών.