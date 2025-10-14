Σοκ προκαλεί το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, όπου δύο νεαροί άνδρες συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, μετέβη στις Αρχές για να αναγνωρίσει τον συνεργό του δράστη, ενώ νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη διαδρομή των δραστών προς τον τόπο του εγκλήματος.

Στην Αστυνομία ο ανιψιός του θύματος

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα μετέβη στην Αστυνομία για να αναγνωρίσει τον 22χρονο συνεργό της δολοφονίας. Σε συνέντευξή του στο MEGA και στο Live News, περιέγραψε λεπτομερώς τη νύχτα του εγκλήματος:

«Είχε ξανθά μαλλιά αραιά, ήταν πολύ αδύνατος σχεδόν σκελετωμένος. Φορούσε πουκάμισο κοντομάνικο και παντελόνι. Αφού μπήκε το νεαρό άτομο και πέρασε μπροστά από εμένα και τον επιστάτη, μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και άρχισε να μιλάει με τον θείο μου… Όταν άρχισε να πυροβολεί, ο Βασίλης έτρεξε και έτρεξα και εγώ. Πυροβόλησε τον Βασίλη τρεις φορές και όταν άκουσα να ρίχνει προς το μέρος μου, έκανα άλμα και σκίστηκε το πόδι μου αλλά την απέφυγα την σφαίρα».

Ο συνεργός του εγκλήματος είναι γνώριμος με τον ανιψιό του θύματος, γεγονός που τον οδήγησε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας χωρίς να γνωρίζει τα προηγούμενα περιστατικά με τον θείο του ανιψιού.

Η πρώτη αντίδραση της μητέρας του 22χρονου συνεργού του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News, η μητέρα του 22χρονου συνεργού σημείωσε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

Η Σύλληψη του αυτουργού της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα

Το πρωί της Τρίτης, ο 22χρονος συνεργός παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Το απόγευμα, ο φυσικός αυτουργός συνελήφθη στην Καλλιθέα, ομολογώντας ότι ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε τη νύχτα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Ο δικηγόρος του συνεργού τόνισε ότι η παράδοση ήταν συνειδητή επιλογή του πελάτη του, ο οποίος ήθελε να «ανακουφιστεί» από το βάρος των πράξεών του. Ο 22χρονος είχε εμπλακεί σε οικογενειακή διαμάχη και οικονομικά προβλήματα, ενώ εκμεταλλεύτηκε προηγούμενη γνωριμία με το θύμα για να απαιτήσει χρήματα. Τρεις ημέρες αργότερα ανέθεσε σε φίλο του να εκφοβίσει το θύμα, γεγονός που οδήγησε στο θανατηφόρο περιστατικό.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Μετά το έγκλημα, ο συνεργός επέστρεψε στην Αθήνα μέσω θαλάσσης και ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα. Ο φυσικός εκτελεστής ήταν φίλος του συνεργού και φορούσε ξανθιά περούκα κατά τη διάρκεια της δράσης.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη διαδρομή των δραστών στη Φοινικούντα

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News δείχνει τους δύο νεαρούς να κινούνται με μοτοσικλέτα προς το κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου διαπράχθηκε το διπλό φονικό. Ο 22χρονος οδηγός είναι ο φυσικός αυτουργός, ενώ ο συνεργός είναι συνεπιβάτης.

Παρά το γεγονός ότι οι δράστες δεν είχαν άμεση σχέση με την περιοχή, είχαν χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή προς το κάμπινγκ στη Φοινικούντα, υποδηλώνοντας οργανωμένη και προμελετημένη δράση.

Ισχυρισμοί για τρίτο συνεργοό και οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο συνεργός υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ηθικός αυτουργός και ότι περιορίστηκε στη δράση του μαζί με τον φυσικό εκτελεστή. Ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί βιασμό από τον 68χρονο ιδιοκτήτη και ότι ζητούσε χρήματα λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σημείωσε ότι οι δράστες δεν φαίνεται να ήταν επαγγελματίες εκτελεστές. Η οικογένεια του θύματος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής προοπτική για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο ανιψιός του 88χρονου θύματος έχει κληθεί στη ΓΑΔΑ για την αναγνώριση του εκτελεστή, καθώς ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού στη Φοινικούντα.