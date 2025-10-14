Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται και τα δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, τα οποία καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο να φτάνουν και να αποχωρούν από τον τόπο του εγκλήματος.

Το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού, ενώ το απόγευμα συνελήφθη και ο 22χρονος φυσικός αυτουργός. Ο δικηγόρος του πρώτου ανέφερε ότι η παράδοση ήταν συνειδητή επιλογή του εντολέα, ο οποίος ήθελε να «ανακουφιστεί» από το βάρος των πράξεών του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 22χρονος είχε εμπλακεί σε οικογενειακή διένεξη και βρέθηκε χωρίς χρήματα στο δρόμο. Εκμεταλλεύτηκε την προηγούμενη εμπειρία με το θύμα για να απαιτήσει χρήματα, γεγονός που τον οδήγησε στο πρώτο περιστατικό με αεροβόλο όπλο, κατά το οποίο τραυματίστηκε το θύμα. Τρεις ημέρες αργότερα επανήλθε στο σημείο, αλλά το θύμα ήταν υποψιασμένο και δεν προέκυψε κάτι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, στη συνέχεια ο νεαρός μετέφερε την κατάσταση σε φίλο του, ο οποίος ανέλαβε να εκφοβίσει το θύμα για να αποσπάσουν χρήματα, γεγονός που οδήγησε στο θανατηφόρο τρίτο περιστατικό. Οι δράστες θεωρούσαν ότι το θύμα είχε αρκετά χρήματα πάνω του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους.

Μετά το έγκλημα, ο 22χρονος επέστρεψε στην Αθήνα, μέσω θαλάσσης και στη συνέχεια το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα. Σχετικά με την εμπλοκή τρίτου προσώπου, ο δικηγόρος διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία συμμετοχή άλλου ατόμου. Ωστόσο, ο συνεργός γνώριζε τον ανιψιό του θύματος και μέσω αυτού βρέθηκε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ, φιλοξενούμενος χωρίς χρέωση, χωρίς να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί με τον θείο του ανιψιού.