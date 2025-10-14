Συνελήφθη στην Καλλιθέα ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Πρόκειται για έναν 22χρονο φίλο του νεαρού που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης.

«Ήταν φίλοι με τον συνεργό που εμφανίστηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ. Η μητέρα του είναι αγγλικής καταγωγής και σύμφωνα με τις αναφορές και του συνεργού στη ΓΑΔΑ, ο άνθρωπος αυτός που ήξεραν ήδη τα στοιχεία του η ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να φορούσε ξανθιά περούκα και να μίλησε πράγματι αγγλικά», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή του Mega, LiveNews.

«Ο μεν συνεργός φαίνεται να έχει σχέση με ορισμένες πιάτσες ναρκωτικών και εκεί να έχουν γνωριστεί στην περιοχή της Καλλιθέας», καταλήγει ο δημοσιογράφος.

Συνελήφθη συνεργός για το διπλό φονικό – Υποστηρίζει ότι τον βίασε ο 68χρονος

Στη ΓΑΔΑ παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης άνδρας για τη δολοφονία ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφτασε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, υποστήριξε ότι είναι συνεργός στη δολοφονία και συνελήφθη. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο που επέβαιναν στο σκούτερ, ενώ κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό. Υποστηρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ηθικός αυτουργός και ότι ήταν μόνο αυτός ως συνεργός και ο άλλος στο σκούτερ ο εκτελεστής.

Ο 22χρονος υποστηρίζει ότι είναι βιασμένος στα 19 του χρόνια από τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο 22χρονος πήγαινε και ζητούσε λεφτά από τον ιδιοκτήτη γιατί ήταν φτωχός και είχε οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του συλληφθέντα ο εκτελεστής είναι φιλος του 22χρονου.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υπογράμμισε ότι κακώς διέρρευσε η πληροφορία πως ο δράστης έφτασε στην Αθήνα. «Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα ‘πληρωμένο πιστόλι’. Μπορεί όμως να ήταν γνωστός των θυμάτων και να ενήργησε από εκδίκηση. Πάντως, δεν φαίνεται να ήταν επαγγελματίας δολοφόνος», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος, Αντώνης Κατσάς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν νότα αισιοδοξίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. «Δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής ή αδυναμίας. Εμείς έχουμε δηλώσει πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Τα δεδομένα είναι ότι υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ίσως και δύο, που καταγγέλθηκε ένα μήνα πριν. Παρά την καταγγελία, υποτιμήθηκε ο κίνδυνος και δεν ειδοποιήθηκε η εισαγγελική αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.