Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά το βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά τη δολοφονία να επιβιβάζεται σε λευκή μηχανή και να διαφεύγει μέσα από επαρχιακούς δρόμους και στενά δρομάκια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, υπάρχει φωτογραφικό και οπτικό ντοκουμέντο που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη μαζί με ένα ακόμη άτομο πάνω σε λευκό σκούτερ, λίγο πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα», ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στα στοιχεία που διαθέτει μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ.

«Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες και τα έχουμε μοιραστεί με άλλες αστυνομίες για να μπει στο πρόγραμμα αναζήτησης. Είναι ένα ξανθό παιδί με ανοιχτά μάτια και ξένη ομιλία. Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση. Είναι πολύ ισχυρό το σενάριο να είναι συμβόλαιο θανάτου. Το σκούτερ είναι κλεμμένο. Είναι νεαρής ηλικίας, αλλά μπορεί και να μικροδείχνει. Ο ανιψιός εξετάστηκε διαπιστωτικά. Κανένας δεν έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Αν βρεθεί ο εκτελεστής θα βρεθεί και ο ηθικός αυτουργός. Αν είναι πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον πιάσουν».