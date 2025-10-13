Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στο «μικροσκόπιο» των ερευνών μπαίνει και η τεράστια περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι εκτιμήσεις έχουν αποκλίσεις, αλλά υπάρχει ο κοινός τόπος ότι ο 68χρονος που δολοφονήθηκε, δεν ήταν ούτε φτωχός, ούτε μικρομεσαίος. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, η περιουσία του εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, μεσίτες και άνθρωποι της αγοράς αναφέρουν, ότι το κάμπινγκ θεωρείται «φιλέτο» και το ενδιαφέρον επενδυτών στην περιοχή δεν είναι αμελητέο.

Η αγοραπωλησία που «στράβωσε»

Μυστήριο αποτελεί εν τω μεταξύ η απόφαση του θύματος να αφήσει εκτός της διαθήκης του την ανιψιά του, στην οποία όσο ζούσε, της έδινε τα πάντα. Μάλιστα, στην ανιψιά του «έγραψε» το 2016 ένα οικόπεδο εμβαδού 805 τ.μ. στην θέση Τσοπελάκι Φοινικούντας, στο οποίο κράτησε την επικαρπία. Στη συνέχεια το οικόπεδο πουλήθηκε σε έναν Γερμανό και τα χρήματα τα μοιράστηκε ο 68χρονος και η οικογένεια της ανιψιάς. Το τίμημα ήταν 170.000 ευρώ.

Μαρτυρία στο MEGA αναφέρει για την αγοραπωλησία, ότι «είχε βρει έναν Γερμανό, που ήθελε να χτίσει ένα οικόπεδο, νομίζω πολλά λεφτά κιόλας, αλλά τελικά το οικόπεδο κατέληξε αυθαίρετο. Δεν μπορούσε να χτίσει ο Γερμανός και του ζητούσε τα λεφτά πίσω και δεν του τα έδινε (το θύμα) και τον απειλούσε. Οι αστυνομικοί στο κινητό του έχουν βρει απειλές από αυτόν. Κάποιοι αστυνομικοί είπαν, ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει σύλληψη, ξέρουν ποιος είναι, ότι δεν είναι συγγενικό πρόσωπο και όλα αυτά που λένε, είναι καθαρά οικονομικό. Έχουν μαζέψει πολλά στοιχεία από το κινητό του. Πέρα από τον Γερμανό, τον απειλούσαν και άλλοι για λεφτά, έκανε δουλειές με χρήματα. Έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο.

Αλλά αυτός ο Γερμανός είχε τρελαθεί, ζητούσε πολύ τα λεφτά του. Του έδωσε ένα οικόπεδο, δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή αν του το βρήκε. Ο Γερμανός δεν μπορούσε να χτίσει σε αυτό το πράγμα τίποτα, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε ούτε να το ξαναπουλήσει ο άνθρωπος και του ζητούσε τα λεφτά πίσω. Δεν του έδινε ο Κώστας». Ερωτηθείς πριν πόσο καιρό εμφανίστηκε ο Γερμανός, ο άνθρωπος που μίλησε στην εκπομπή Live News είπε: «Το καλοκαίρι. Με τον συγκεκριμένο δεν μπορούσες να βγάλεις άκρη εύκολα, είχε πάρα πολλά νεύρα και τον είχε απειλήσει ο Γερμανός. Νομίζω είχε στείλει άνθρωπο να τον απειλήσει, είχε γίνει και αυτό γνωστό».

Άλλη μαρτυρία, αναφέρει: «Ο Γερμανός αγόρασε ένα οικόπεδο από τον (68χρονο) πριν δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. 100.000 ευρώ μου φαίνεται αν δεν κάνω λάθος. Τσακωθήκανε αυτοί. Ο άλλος τον απειλούσε στο κινητό του, τον απειλούσε, του έστελνε μηνύματα. Άμα κοιτάξουνε τα mail του, θα δούνε και τα μηνύματα που του είχε στείλει αυτός που τον απειλούσε, ότι θα τον σκοτώσει. Του έκανε και με δικηγόρο αγωγή. Αλλά ο (…) δεν του έστειλε ποτέ απειλητικό μήνυμα, τον απέφευγε με πολλή ηρεμία. Απλώς μου έλεγε, ότι του στέλνει απειλητικά μηνύματα και “μάζεψέ μου τις ελιές και άμα σου πει τίποτα, θα σε πληρώσω εγώ” μου λέει. Εγώ του λέω “δεν παίρνω λεφτά από εσένα”».

Όπως σημειώνει ο ίδιος άνθρωπος: «Μου είχε πει να περνάω από το αγροτικό, από το σπίτι, να δω άμα έχει έρθει, όταν είχε φάει την πρώτη πιστολιά. Πήγα δύο-τρεις φορές και μετά βαριόμουν, δεν… το αψήφησα, ξέρω εγώ γιατί δεν μου είχε πει και τίποτα άλλο παραπέρα. Και κάποια στιγμή τον είδα. Κάποια στιγμή μετά από κάποια εβδομάδα τον είδα κάπου στον δρόμο και του λέω “θείε, ήρθε” του λέω, “αυτός ο ξένος που σε ενδιέφερε” και μετά δεν ξέρω από εκεί και δεν θυμάμαι ημερομηνίες και δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ήμουν εγώ εκεί στην πρώτη επίθεση. Εγώ έμαθα, όταν έφαγε την πρώτη επίθεση, μετά από τέσσερις-πέντε μέρες το έμαθα από άλλους».

Κύκλοι του οικογενειακού περιβάλλοντος μιλούν για ακόμη περισσότερα χρήματα. «Ο 68χρονος πριν από 4 χρόνια είχε δώσει στην ανιψιά του 200.000 ευρώ από πώληση ενός οικοπέδου. Το ξέρει όλη η Φοινικούντα αυτό. Την χλιδάτη ζωή που κάνει, δεν την κάνει από τον μισθό της τράπεζας, την κάνει γιατί την βοηθούσε ο θείος της στα πάντα. Τώρα, όπως η ίδια λέει, έχασε τα πάντα», λέει το περιβάλλον της ανιψιάς του 68χρονου.