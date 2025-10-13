Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η Αστυνομία εξετάζει καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια. Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του πλαζ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις. Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη, για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα. Συγκεκριμένα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε μία ευθυτενή βολή στον θώρακα ευθυτενής βολή και μία βολή στο κούτελο, σαν να ήταν η χαριστική βολή. Ο 60χρονος επιστάτης δέχθηκε δύο βολές στην πλάτη, στο ύψος του θώρακα και πολύ κοντά η μία στην άλλη και μία τρίτη βολή χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς.

Βίντεο ντοκουμέντο με την άφιξη και την διαφυγή του δράστη

Το MEGA εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο, στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο, να επιβαίνουν σε ένα λευκό σκούτερ, λίγο πριν από το διπλό φονικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση και πίσω του ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλh φωτογραφία φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι, που μοιάζει με θήκη κιθάρας. Το συγκεκριμένο πλάνο έχει καταγραφεί περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά πριν γίνει το έγκλημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπή Live News, όταν το σκούτερ φθάνει στο κάμπινγκ, οι δύο επιβαίνοντες κατεβαίνουν από αυτό, αλλά μόνο ο οδηγός εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ, όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο. Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το Live News, φαίνεται το επίμαχο σκούτερ να κινείται στην περιοχή της Γιάλοβας, λίγη ώρα μετά το διπλό φονικό.

Ο συνεργός και ο ηθικός αυτουργός

Νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας συγκλίνουν ότι ο δράστης είχε συνεργό, που είχε ένα βοηθητικό ρόλο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο με το ρόλο του ηθικού αυτουργού. Οι Αρχές ακολουθώντας τις κάμερες, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δράστης έχει φτάσει στην Αθήνα, ενώ όπως όλα δείχνουν εκείνος που τον βοήθησε φαίνεται να παραμένει στην Φοινικούντα.

Παρόλα αυτά, η ταυτότητα του εκτελεστή δύσκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα. Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τα βίντεο καμερών ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, που αποκαλύπτουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μοτοσικλέτας, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο διαφορετικές διαδρομές

Oι αστυνομικές Αρχές έχουν σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης, τόσο πριν, όσο και μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου και του επιστάτη. Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνουν οι κάμερες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο άνδρας έφτασε στο κάμπινγκ από άλλη διαδρομή, από αυτήν που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ίχνη του.