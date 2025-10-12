Την ώρα που η Αστυνομία πλησιάζει στην ταυτοποίηση του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, διαπιστώνεται ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά το έγκλημα ήταν πλαστή.

Κατά τη διαδρομή του δράστη προς την Αττική, μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα του λευκού σκούτερ, η οποία, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε καταχωρημένη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος.

Το κρίσιμο στοιχείο από τις κάμερες

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας, δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα ο δράστης, είναι ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μηχανής ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στην επίθεση εκείνη ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες, το ίδιο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση.

Επίσης άγνωστο παραμένει ακόμα το κίνητρο του διπλού εγκλήματος, ωστόσο οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου. Αποκλείουν πάντως να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι «έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν». Η ίδια διευκρίνισε ότι «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Τέλος, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών».

«Φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα»

«Γνωρίζουν πολλά στοιχεία του δράστη για την παραμονή του στην Αθήνα, πώς στρατολογήθηκε, πώς του ανατέθηκε η δολοφονία στη Φοινικούντα», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον αναφερόμενο συνεργό του δράστη, οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εικόνα από κάμερες που καλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και έχουν ωστόσο και μία της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα, και τα δύο φορούν κράνη».

«Φαίνεται λοιπόν να περνούν δύο άτομα, κάποια στιγμή στην κάμερα φαίνεται πια λίγο κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα να είναι πλέον ένα άτομο, άρα αυτός θεωρείται ότι υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το τι θα γίνει. Κοιτάζουν να δουν πού ακριβώς συναντήθηκαν και το τι ακριβώς συνέβη προ της δολοφονίας», συμπληρώνει.

«Ξέρει η Αστυνομία ακριβώς τι έχει συμβεί»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο που μίλησε στην εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, «φαίνεται ότι αυτό περί δύο αναβατών ισχύει τελικά και είναι κλειδί στις έρευνες της Αστυνομίας. Έρευνα γίνεται και για τη μηχανή, εικονίζεται αυτό το σκούτερ με ειδική διαμόρφωση, ειδικό χρώμα, και όπως έχει συμβεί και σε άλλες δολοφονίες γίνεται έρευνα της Αστυνομίας πέρα από το κάμερα κάμερα, να δουν και ποιος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιου είδους μηχανών, είναι χαρακτηριστική μηχανή, προκειμένου και από εκεί να προσεγγίσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας».

«Κοιτάζουν τι αναφέρει η πρώτη διαθήκη, τι αναφέρει η δεύτερη», επισημαίνει.

«Όλα τα συνεκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., έχει καταλήξει στο κίνητρο, έχει καταλήξει σε ποιον υπήρξε η ανάθεση της δολοφονικής ενέργειας και όλα αυτά θα συνδεθούν προκειμένου να έχουμε τα επόμενα 24ωρα την τελική ενέργεια. Ξέρει η Αστυνομία ακριβώς τι έχει συμβεί», καταλήγει.