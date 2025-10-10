Νέα ερωτήματα προκύπτουν στη μυστηριώδη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου άνοιξε η μυστική διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Με αυτήν αφήνει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του (περίπου 95%) στον 33χρονο ανιψιό του, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ. Την ίδια ώρα, η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου ανέφερε σε δηλώσεις της στην εκπομπή Live News του MEGA, ότι ο γιος της δεν θα σκότωνε τον θείο του για να περάσει η περιουσία του στα χέρια του, καθώς όπως υποστήριξε, ο 33χρονος δεν έχει ανάγκη από χρήματα, αφού έχουν μεγάλη περιουσία και ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Είμαστε σε σοκ, είμαστε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Λογικό μου φαίνεται, κανένας δεν θα ήταν καλά, μετά από κάτι τέτοιο. Εγώ συνεργάζομαι με την Αστυνομία, ο γιος μου συνεργάζεται με την Αστυνομία, δεν έχει κάτι να κρύψει» είπε αρχικά και συνέχισε: «Ελπίζω να βρεθεί ο δράστης. Αυτή η υπόθεση δεν είναι παίξε-γέλασε και αφορά την οικογένειά μου. Θέλω να κρατήσω αποστάσεις. Είμαστε οικογένεια, όλες οι οικογένειες έχουν τα δικά τους».

Η μητέρα του 33χρονου είπε ακόμη, ότι «δεν είχαμε λόγους να τον σκοτώσουμε. Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει. Εμείς είχαμε περιουσία από τον άνδρα μου. Δεν αποσκοπούσαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα, να πάρουμε την περιουσία του, είχαμε να ζήσουμε. Μας είχε αφήσει και χωράφια και σπίτια. Δεν θέλαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα για να του πάρουμε την περιουσία, για κανένα λόγο. Δεν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, επειδή έχεις τσαντιστεί μία φορά ή έχει κάποια προστριβή. Ο γιος μου δεν είχε ανάγκη από χρήματα. Θέλει οπωσδήποτε και πιο πολύ από όλους να βρεθεί η αλήθεια. Δεν έχει κάτι να κρύψει το παιδί μου».