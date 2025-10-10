Νέα ερωτήματα προκύπτουν στη μυστηριώδη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου άνοιξε η μυστική διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Με αυτήν αφήνει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του (περίπου 95%) στον 33χρονο ανιψιό του, ο οποίος ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ. Την ίδια ώρα, η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου ανέφερε σε δηλώσεις της στην εκπομπή Live News του MEGA, ότι ο γιος της δεν θα σκότωνε τον θείο του για να περάσει η περιουσία του στα χέρια του, καθώς όπως υποστήριξε, ο 33χρονος δεν έχει ανάγκη από χρήματα, αφού έχουν μεγάλη περιουσία και ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.
«Είμαστε σε σοκ, είμαστε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Λογικό μου φαίνεται, κανένας δεν θα ήταν καλά, μετά από κάτι τέτοιο. Εγώ συνεργάζομαι με την Αστυνομία, ο γιος μου συνεργάζεται με την Αστυνομία, δεν έχει κάτι να κρύψει» είπε αρχικά και συνέχισε: «Ελπίζω να βρεθεί ο δράστης. Αυτή η υπόθεση δεν είναι παίξε-γέλασε και αφορά την οικογένειά μου. Θέλω να κρατήσω αποστάσεις. Είμαστε οικογένεια, όλες οι οικογένειες έχουν τα δικά τους».
Η μητέρα του 33χρονου είπε ακόμη, ότι «δεν είχαμε λόγους να τον σκοτώσουμε. Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει. Εμείς είχαμε περιουσία από τον άνδρα μου. Δεν αποσκοπούσαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα, να πάρουμε την περιουσία του, είχαμε να ζήσουμε. Μας είχε αφήσει και χωράφια και σπίτια. Δεν θέλαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα για να του πάρουμε την περιουσία, για κανένα λόγο. Δεν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, επειδή έχεις τσαντιστεί μία φορά ή έχει κάποια προστριβή. Ο γιος μου δεν είχε ανάγκη από χρήματα. Θέλει οπωσδήποτε και πιο πολύ από όλους να βρεθεί η αλήθεια. Δεν έχει κάτι να κρύψει το παιδί μου».
«Κυνηγούσαν μαζί με τον ανιψιό του τον άγνωστο με το σκούτερ»
Στην εκπομπή του MEGA μίλησε και φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο επιθέσεις, πριν τον δολοφονήσουν. Για την δεύτερη επίθεση που είχε δεχθεί ο 68χρονος, του είχε πει ένας γείτονας, ότι του είχε στήσει κάποιος καρτέρι θανάτου, με τον θύμα να καταδιώκει με το αμάξι του το άτομο αυτό, που επέβαινε σε σκούτερ, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο ανιψιός του.
Ο φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά με αυτή την επίθεση: «Συναντήθηκαν στο δημόσιο δρόμο προς Φοινικούντα. Το σκούτερ ήταν μπροστά και ο Διονύσης με το θείο του ήταν από πίσω. Είχε γίνει ένα μεγάλο κυνηγητό».
Ο δικηγόρος της οικογένειας για το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε συντάξει μυστική διαθήκη τρεις ημέρες πριν την δολοφονία του, η οποία άνοιξε σήμερα και αφήνει ως κύριο κληρονόμο τον 33χρονο ανιψιό του και συνεταίρο του, καθώς έχει ήδη το 49% του κάμπινγκ.
Το θύμα της δολοφονίας αφήνει στον ανιψιό και το υπόλοιπο 51%, καθώς και 17 στρέμματα μαζί με τα κτίσματα του πολυχώρου «Στάδιον» και το 50% των τραπεζικών καταθέσεων. Στον δολοφονημένο επιστάτη αφήνει 8 στρέμματα και το υπόλοιπο 50% των τραπεζικών καταθέσεων.
Ο 68χρονος επιχειρηματίας αποκληρώνει ουσιαστικά την ανιψιά του, με τον δικηγόρο των συγγενών του δολοφονημένου, Αντώνη Κατσά, να λέει στην εκπομπή Live News μιλώντας σχετικά, ότι «είναι ένα ερώτημα αυτό. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Μάλιστα, εγώ μίλησα σήμερα με την ανιψιά και δεν μου έδειξε καμία ιδιαίτερη δυσαρέσκεια πάνω σε αυτό το θέμα».
Η καύση της σορού του 68χρονου στην Ριτσώνα
Εν τω μεταξύ, άλλη μια πράξη αυτής της αδιανόητης τραγωδίας παίχτηκε σήμερα στην Ριτσώνα. Στις 13.00, σύμφωνα με την επιθυμία του, έγινε η καύση της σορού του 68χρονου στην Ριτσώνα. Το σοκ και ο πόνος σε όσους αποχαιρέτησαν το θύμα εμφανές.
«Ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν. Πήγε στο εξωτερικό, σπούδασε αρχιτέκτονας. Ο Κώστας δεν κατέβαινε στο χωριό, ήταν φιλήσυχος, δεν είχε ιδιαιτέρες παρέες στο χωριό. Τον επιστάτη τον γνωρίζω κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες», είπε φίλος του θύματος.
Την ίδια ώρα, στην κηδεία του επιστάτη ο πόνος ήταν επίσης αβάσταχτος. Ο αδελφός του απαρηγόρητος, όπως και η θεία του. Οι Διωκτικές Αρχές βάζουν τώρα όλα τα κομμάτια στο «μικροσκόπιο», προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.