Λευκού χρώματος και όχι μαύρου – όπως λεγόταν από την αρχή – ήταν το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως δημοσιότητας από το Live News του Mega, καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα έχει σταματήσει για βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις Αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Επίσης το σκούτερ είναι λευκό κι όχι σκουρόχρωμο όπως είχε γίνει γνωστό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια και αραιά μαλλιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.