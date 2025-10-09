Στο Live News και τη δημοσιογράφο Ρία Τσοχαντάρη μίλησε άνθρωπος που μένει κοντά στην πίσω έξοδο του κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου έγινε το διπλό φονικό. Όπως είπε ο κ. Γιάννης έτρεξε άμεσα για να δει τι συμβαίνει.

Όπως είπε «Μόλις είχα έρθει για να μπω σπίτι μου και άκουσα δυνατούς κρότους, πυροβολισμούς λογικά. Νόμιζα όμως στην αρχή ότι είναι βεγγαλικά γιατί πίσω υπάρχει ένα εστιατόριο, το εστιατόριο του κάμπινγκ. Τελικά δεν ήταν βεγγαλικά και σε λίγο ακούω φωνές “βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια!”. Τρέχω μπροστά εκεί στην είσοδο να δω τι συμβαίνει. Βλέπω έναν άνθρωπο γρήγορα να τρέχει και να έρχεται προς την πλευρά του εστιατορίου. Μπαίνει στο εστιατόριο από πάνω κα ιπηγαίνω κι εγώ πίσω του. Ανακαλύπτω ότι είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ήταν τρομαγμένος, συγχυσμένος πάρα πολύ. Κάθισε κάτω γιατί είχε μάλλον πέσει και μάλλον χτυπήσει λίγο το πόδι του. Προσπαθούσα να τον ρωτήσουμε τι έγινε. Δεν μπορούσε να απαντήσει από την ταραχή του. Κάποια στιγμή που ηρέμησε ρωτήσαμε τι έγινε, συνέχιζε να μην απαντάει. Ρωτάω πού είναι ο Βασίλης και ο Κώστας… Είπε στην αρχή για τον Βασίλη “κάτω”. Καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει σοβαρό. Έφυγα από εκεί, λέω πάω να πάρω έναν φακό και πήγαμε μαζί όταν μπήκα μέσα πάλι στο κάμπινγκ. ‘Οταν προχωρήσαμε προς τα επάνω πια[..] όταν φτάσαμε κοντά στη ρεσεψιόν όπως με τον φακό βλέπαμε πιο μακριά, είδαμε έναν κύριο πεσμένο κάτω . Ήταν ο επιστάτης, ο Βασίλης[…]

Ταράχτηκα. Αυτός έμεινε δίπλα γιατί ήταν λίγο ταραγμένος. Ρωτάω για το αφεντικό, για τον Κώστα, πού είναι. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Έδειξε εκεί στη ρεσεψιόν. Πήγα και άνοιξα ελαφρά το παράθυρο γιατί η πόρτα ήταν κλεισμένη και τον είδα που ήταν μπρούμυτα μέσα πεσμένος, μέσα στα αίματα, πίσω από το γκισέ[…]».