Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος διέφυγε με μηχανή αμέσως μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ίχνη της μηχανής και εξετάζουν το ενδεχόμενο να γνωρίζουν ήδη σε ποιον ανήκει. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας και στις κινήσεις του δράστη τη νύχτα του φονικού.

Αυτόπτης μάρτυρας είναι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος περιέγραψε πως είδε τον ένοπλο να εισέρχεται στο κάμπινγκ, να προσπερνά τον επιστάτη και να πυροβολεί τον θείο του. Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης τον πυροβόλησε επίσης.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η έκτη σφαίρα, που βρέθηκε σε τροχόσπιτο, είχε στόχο τον ανιψιό του επιχειρηματία.

Το προφίλ του δράστη

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο δράστης είναι άνδρας περίπου 20 ετών, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής και εξοικειωμένος με τη χρήση όπλων. Χρησιμοποίησε πολεμικό περίστροφο παλαιού τύπου, με το οποίο σκότωσε τον 68χρονο με δύο σφαίρες και τον 62χρονο επιστάτη με τρεις. Ο τρόπος δράσης του δείχνει άνθρωπο με εμπειρία ή εκπαίδευση στη χρήση όπλων, είτε μέσω κυνηγιού είτε στρατιωτικής θητείας.

Τα ερωτήματα των αρχών

Παρότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε οικογενειακές ή προσωπικές διαφορές, οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί ο 68χρονος δεν είχε καταγγείλει στις αρχές τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί τους τελευταίους μήνες. Εξετάζεται αν προσπαθούσε να προστατεύσει κάποιον ή αν φοβόταν κάτι συγκεκριμένο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού του, ο δράστης μιλούσε σπαστά ελληνικά και παρέμενε ψύχραιμος. «Ήταν ανοιχτόχρωμος, φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ. Μπήκε στο γραφείο και ρώτησε “υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;”. Μόλις ο θείος μου απάντησε, έβγαλε το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Μία σφαίρα έπεσε προς το μέρος μου· πιστεύω πως με σημάδευε», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Η διαθήκη και οι τελευταίες κινήσεις του θύματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση μάρτυρα–«κλειδί», σύμφωνα με τον οποίο ο 68χρονος είχε ζητήσει να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν το έγκλημα. Ο επιχειρηματίας φέρεται να του είπε: «Νομίζω έκανα το σωστό με αυτό που έκανα».

Λίγο πριν τη δολοφονία, ο 68χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί πως σκόπευε να πουλήσει όλη την περιουσία του και να εγκατασταθεί στο Μονακό, προορισμό που επισκεπτόταν κάθε χρόνο για διακοπές. Ο ίδιος μάρτυρας υποστηρίζει ότι το θύμα ζούσε υπό καθεστώς φόβου, είχε ζητήσει να προμηθευτεί όπλο μετά την πρώτη επίθεση και τελικά απέκτησε μια καραμπίνα «με άλλο τρόπο», καθώς οι άδειες καθυστερούσαν.