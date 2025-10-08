Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και την αστυνομία να εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία.

Στα ίχνη του ψυχρού εκτελεστή που δολοφόνησε τους δυο άνδρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας βρίσκεται πλέον η αστυνομία.

Θύματα ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής και ο επιστάτης του. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό που έπνιξε στο αίμα το ήσυχο κάμπινγκ.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως πρόκειται για μία υπόθεση μυστήριο.

«Είναι ή κληρονομικό ή προσωπικό. Ίσως και είχε διαφορές με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Στην αστυνομία έχει μπει στο επίκεντρο δύο βίντεο. Το ένα δείχνει ένα μηχανάκι να φεύγει μ’ έναν αναβάτη. Το μυστήριο είναι πως αυτός ο 68χρονος είχε δεχτεί επίθεση με αεροβόλο όπλο. Τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο και όταν γίνεται αυτό θες να το σκότωσες. Τότε δεν είχε μιλήσει στη αστυνομία από την αρχή. Και μετά έγινε εάν δεύτερο περιστατικό».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος δολοφονίας.

«Είχε γίνει μία απόπειρα και υπήρξαν ενδείξεις και για ένα άλλο συμβάν. Υπήρξε μία αδράνεια από τις Αρχές και δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία αυτού του ανθρώπου. Ο ανιψιός με πήρε πρώτος τηλέφωνο. Παρακαλεί τα Μέσα να είναι φειδωλά στις κρίσεις που κάνουν απέναντι στην οικογένεια για πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

Και πρόσθεσε: «Ακούστηκε στην έναρξη του θέματος πως υπήρξαν διαφορές(θείου-ανιψιού). Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά που να δημιουργούσε πρόβλημα».