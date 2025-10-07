Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το οποίο σημειώθηκε σε χώρο κάμπινγκ και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό συνέβη όταν άγνωστος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος επιστάτης πρόλαβε να δει τη δολοφονία του φίλου του, προτού δεχτεί και ο ίδιος δύο σφαίρες από τον δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και διέφυγε με μηχανή.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας εναντίον του με αεροβόλο όπλο, από την οποία είχε τραυματιστεί στον κρόταφο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο εκτελεστής να ήταν νεαρός, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν πρόκειται για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Καταθέσεις και μαρτυρίες

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε ότι το κλιμάκιο της αστυνομίας επικεντρώνεται σε ιδιαίτερες πτυχές της ζωής του θύματος. Όπως είπε, έχουν κληθεί να καταθέσουν νεαρά άτομα από το περιβάλλον του, ενώ εξετάζονται και στοιχεία όπως η ύπαρξη διαθήκης.

«Ξέρουμε πως θύμα και επιστάτης είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, ήταν μαζί 25 χρόνια άλλωστε», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας. Υπενθυμίζεται ότι τη στιγμή της δολοφονίας στον χώρο του κάμπινγκ βρισκόταν και ο ανιψιός του επιχειρηματία. «Αυτόν το είχε μαζί του στη δουλειά. Η αστυνομία έχει ανακρίνει μέχρι στιγμής τον ανιψιό του και άλλους δύο νεαρούς. Υπάρχουν δύο θεωρίες για τη δολοφονία του επιστάτη: είτε ότι είδε τα πάντα και αποτέλεσε μάρτυρα, είτε ότι στοχοποιήθηκε για άλλον λόγο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν κοντόκανο κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Μαρτυρίες από την τοπική κοινωνία

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος της κοινότητας Φοινικούντας, Νίκος Τσώνης, ο οποίος περιέγραψε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ως «πολύ καλό και εσωστρεφή άνθρωπο». Όπως είπε, ο ανιψιός του, περίπου 29 ετών, εργαζόταν επίσης στο κάμπινγκ, ενώ ο πατέρας του ήταν συνιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η πορεία των ερευνών

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν, ωστόσο δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε ποινική δίωξη και δεν συνεργαζόταν με τις Αρχές, δυσχεραίνοντας τότε τις έρευνες.

Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αθήνας, το οποίο εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη του δράστη και να ριχθεί φως στο διπλό έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ στη Μεσσηνία.