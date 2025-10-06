Για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σοβαρή και περίεργη».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα θύματα είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο αινιγματική.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρισκόταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.