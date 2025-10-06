Για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σοβαρή και περίεργη».
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα θύματα είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο αινιγματική.
Πώς έγινε η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρισκόταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.
Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.
Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Σύμφωνα με το messinialive, πριν λίγο καιρό, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Τότε ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε δεχτεί βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.
Ο 70χρονος μάλιστα λέγεται ότι είχε πάει στην Αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν. Όπως είχε πει στις Αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο, πιθανόν με αεροβόλο πιστόλι, το οποίο του προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.
Ανθρωποκυνηγητό
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνία ερευνούν εάν αυτά τα περιστατικά συνδέονται και συλλέγουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη γύρω περιοχή και στα πιθανά ίχνη διαφυγής του.