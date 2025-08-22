Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (22/8) ο 28χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι, μετά την προθεσμία που είχε λάβει για να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο νεαρός άνδρας έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του. Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου όταν ο 28χρονος φέρεται να ακολούθησετη γυναίκα έξω από την κατοικία της. Όπως ο ίδιος υποστήριξε, της ζήτησε να ανεβούν μαζί στο διαμέρισμά της, η γυναίκα αρνήθηκε, άρχισε να φωνάζει, και τότε ο 28χρονος την μαχαίρωσε θανάσιμα με ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του.

Η καταγγελία της 47χρονης

Η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε στο συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο και ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι, πριν από το φονικό στο Χαλάνδρι, είδαν τον δράστη και το θύμα να μιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά δύο μαχαίρια.