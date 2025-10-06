Αναστάτωση και θλίψη έχει προκαλέσει στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας η διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ της περιοχής. Θύματα είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος περίπου 50-55 ετών, οι οποίοι έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς μέσα στη ρεσεψιόν.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρισκόταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το messinialive, πριν λίγο καιρό, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Τότε ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε δεχτεί βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Ο 70χρονος μάλιστα λέγεται ότι είχε πάει στην Αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν. Όπως είχε πει στις Αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο, πιθανόν με αεροβόλο πιστόλι, το οποίο του προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.

Ανθρωποκυνηγητό

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνία ερευνούν εάν αυτά τα περιστατικά συνδέονται και συλλέγουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη γύρω περιοχή και στα πιθανά ίχνη διαφυγής του.