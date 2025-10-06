Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη εκπομπή του Mega, «Live News» για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Αρχικά, πριν από περίπου ένα μήνα, το 68χρονο θύμα της επίθεσης – ιδιοκτήτη της επιχείρησης – είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο. Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», τον 68χρονο πλησίασε ένας άγνωστος με κουκούλα full face και με την κάννη του όπλου τον χτύπησε στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ νοσηλεύτηκε και λίγες ημέρες μετά κατήγγειλε στις Αρχές το περιστατικό, χωρίς όμως να κατονομάσει κάποιο άτομο που υποπτευόταν.

Παρών στη δολοφονία ο ανηψιός του 68χρονου θύματος

Στον χώρο του κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας βρισκόταν ο ανηψιός και κληρονόμος του επιχειρηματία και θύματος της επίθεσης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δράστης που πυροβόλησε ήταν νεαρός, πιθανότατα ανήλικος, και πως δεν κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Ο ανιψιός του 68χρονου είπε ακόμη ότι ο δράστης διέφυγε στη συνέχεια με μοτοσικλέτα, όπου επέβαινε συνεπιβάτης, με κατεύθυνση προς την Κορώνη.

Οι Αρχές εξετάζουν τις κάμερες της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρισκόταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.