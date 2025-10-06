Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Θύματα είναι ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης, οι οποίοι έφεραν θανάσιμα τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή έμπειρων αστυνομικών από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα στη Φοινικούντα, ερευνούν εξονυχιστικά την υπόθεση, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στο άγριο έγκλημα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πριν από έναν μήνα ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο περιστατικών, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και σε κατάσταση σοκ, καθώς τα δύο θύματα ήταν ιδιαίτερα αγαπητά και δεν είχαν δώσει ποτέ αφορμές. Οι κάτοικοι ελπίζουν στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα θύματα είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο αινιγματική.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και ρώτησε τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο που βρισκόταν εκεί εάν έχουν κάποιο δωμάτιο.

Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε, πιθανόν με καραμπίνα. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το messinialive, πριν λίγο καιρό, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους. Τότε ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε δεχτεί βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Ο 70χρονος μάλιστα λέγεται ότι είχε πάει στην Αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν. Όπως είχε πει στις Αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο, πιθανόν με αεροβόλο πιστόλι, το οποίο του προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.