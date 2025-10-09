Νέες αποκαλύψεις έφερε στο φως της δημοσιότητας το Live News για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του 68χρονου θύματος, ο οποίος ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών, ο δράστης άφησε τη μηχανή του, μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε 3 φορές τον επιχειρηματία.

Ο επιστάτης και ο ανιψιός του 68χρονου προσπάθησαν να διαφύγουν, με τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές τον επιστάτη. Όπως λέει ο ανιψιός του θύματος, στη συνέχεια πυροβόλησε και προς την πλευρά του, με την σφαίρα τελικά να πετυχαίνει ένα τροχόσπιτο.

Ένα από τα ερωτήματα που καλούνται να λύσουν οι Αρχές είναι το εξής: Γιατί ο δράστης σκότωσε και τον επιστάτη, εφόσον κανένας από τους τρεις άνδρες που βρίσκονταν στη ρεσεψιόν δεν φαίνεται να τον γνώριζαν;

Την ίδια στιγμή πληροφορίες για τον δράστη έρχονται και από έναν ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Ηλείας, όπου σταμάτησε ο δολοφόνος. Όπως είπε στις Αρχές, ο δράστης φορούσε κράνος και δεν φαίνεται η μοτοσικλέτα του να έχει πινακίδες, ωστόσο η περιγραφή του δεν συμβαδίζει με εκείνη που έδωσε ο ανιψιός του θύματος.

Για τέταρτη ημέρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού αλλά και την διαδρομή που ακολούθησε για να διαφύγει από το κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το σκούτερ, φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας του νεαρού εκτελεστή, ο οποίος έχει φύγει από τη Μεσσηνία και φέρεται να κινήθηκε προς την Ηλεία.

Νέο βίντεο από τη διαδρομή του δολοφόνου

Όπως μετέδωσε το Live News , o δράστης μετά τη δολοφονία οδήγησε με το σκούτερ του περίπου 50χλμ. Όπως έχει γίνει γνωστό, περίπου στις 20:20 πιάνει η πρώτη κάμερα τον δράστη σε μικρή απόσταση από το κάμπινγκ.

Συνεχίζει την πορεία του μέσα από την πόλη της Πύλου, κάνει μία παράκαμψη στη διαδρομή του, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ήταν γνώστης της περιοχής ο δράστης. Και φθάνει στο Κορυφάσι.

Σε μία νέα αποκάλυψη του Live News, περίπου στις 20:39 η εκπομπή εντόπισε νέα πλάνα του δράστη. Πρόκειται για δύο νέα βίντεο, όπου το ένα δείχνει την μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφθασε μέχρι την Ηλεία, αλλά και πίσω της φαίνεται να είναι και μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Παράλληλα στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η κατάθεση που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ο οποίος ήταν μάρτυρας στη δολοφονία.

Η αλλαγή στη διαθήκη του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο», αναφέρει ο μάρτυρας.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας έχει κληθεί τέσσερις φορές να αναγνωρίσει υπόπτους ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αναγνωρίζει κανέναν ως το πρόσωπο που αφαίρεσε με τόσο μίσος την ζωή του θείου και του επιστάτη.

Ένας άλλος ανιψιός του 62χρονου μιλάει συγκλονισμένος στο Live News και την Ρία Τσοχαντάρη για τις τελευταίες εξελίξεις: «Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία ξέρει τι κάνει».

Η σχέση με την ανιψιά

Η ανιψιά του 68χρονου με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα είπε το δικό της αντίο στον θείο της.

Γιατί ο 68χρονος ενώ δέχεται δύο επιθέσεις, δεν λέει στην αστυνομία τα όσα πιθανότατα γνωρίζει και προσπαθεί να λύσει μόνος του το πρόβλημα, φεύγοντας από το σπίτι του και μένοντας πλέον στο κάμπινγκ και επιλέγοντας για αυτοπροστασία μία καραμπίνα; Όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας κρύβονται προσωπικές και πιθανότητα οικονομικές διαφορές που λύθηκαν με αίμα.