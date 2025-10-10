Ανοίγει σήμερα στο Ειρηνοδικείο Πύλου η τελευταία διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Με το άνοιγμά της θα αποκαλυφθούν οι κληρονόμοι και θα διαπιστωθεί αν το κίνητρο του δράστη συνδέεται με την τεράστια περιουσία του θύματος. Πρόκειται για τη δεύτερη διαθήκη του 68χρονου, ο οποίος είχε σημαντική οικονομική επιφάνεια και την τροποποίησε περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη, που είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος εμφανιζόταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Είχε εκδηλώσει την πρόθεση να προμηθευτεί καραμπίνα και προέβαινε συχνά σε αλλαγές της διαθήκης του.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες. Παράλληλα, παρουσίασε υπόπτους στον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αναγνωρίσει κάποιον ως πιθανό δράστη.

Με βάση το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει την πιθανή πορεία του δράστη με δίκυκλο. Εκτιμάται ότι κινήθηκε στη διαδρομή Μεθώνη – Πύλος – Γιάλοβα – Κορυφάσιο – Γαργαλιάνοι και πιθανόν μέσω Κυπαρισσίας κατευθύνθηκε προς τη Ζαχάρω Ηλείας. Για τον λόγο αυτό έχουν στηθεί μπλόκα κατά μήκος αυτής της διαδρομής και στους γειτονικούς νομούς.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης ενήργησε και διέφυγε μόνος, χωρίς συνεργό. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον φυσικό αυτουργό που έδρασε κατ’ εντολή άλλου προσώπου.

«Έχουν στοιχεία»

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», δήλωσε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Η ίδια πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Όπως σημείωσε, «από τη στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο».

«Ξέρει η Αστυνομία»

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε: «Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί».

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν τη στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: «Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».