Σε μυστήριο εξελίσσεται η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς η υπόθεση έχει πολλά θολά σημεία και ακόμη περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα.

Στο μεταξύ ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο μόλις λίγα λεπτά μετά το μακελειό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι αυτό που δείχνει τον εκτελεστή του 68χρονου επιχειρηματία και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ να κινείται νύχτα μέσα από δύσβατους δρόμους και να καταφέρνει να βγει στην Ηλεία. Εκεί εκτιμούν οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών πως κρύβεται ο αδίστακτος πιστολέρο προκειμένου να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Το νέο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το MEGA, δείχνει το σκούτερ να βγαίνει από τα όρια του νομού Μεσσηνίας κινούμενος μέσα από δρόμους που ελάχιστοι γνωρίζουν στην περιοχή. Κομβικό σημείο των ερευνών, ο οικισμός Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας. Εκεί που ο εκτελεστής φαίνεται να «σβήνει» τα ίχνη του.

Ανοίγει αύριο η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σημαντικά στοιχεία στην έρευνα των αρχών ίσως προσφέρει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ανοίγει αύριο το πρωί (10/10) και θα ξεκαθαρίσει αν το κίνητρο του δολοφόνου είχε να κάνει με την τεράστια περιουσία του. Ο 68χρονος πάντως φοβόταν το τελευταίο διάστημα, είχε ζητήσει να προμηθευτεί μια καραμπίνα και άλλαζε συνέχεια τη διαθήκη.

Πρόσωπο «κλειδί» στο θρίλερ της Φοινικούντας είναι ο ανιψιός του 68χρονου. Ήταν μπροστά στην διπλή δολοφονία και είδε το πρόσωπο του εκτελεστή. Κλήθηκε άλλες τέσσερις φορές στην Αστυνομία, για να δώσει νέα κατάθεση αλλά και να κληθεί να αναγνωρίσει υπόπτους. Ωστόσο δεν αναγνώρισε κανέναν.

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των θυμάτων

Τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων ανοίχθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας. Κλήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες και αναζητήσεις στο διαδίκτυο μπήκαν στο μικροσκόπιο των ειδικών. Στόχος τους να εντοπίσουν «ηλεκτρονικές επαφές» του δολοφόνου με τα θύματα του.