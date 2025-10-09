Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εν ψυχρώ δολοφονία του ίδιου και του 60χρονου επιστάτη του.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News του MEGA, ο δολοφονημένος επιχειρηματίας είχε αλλάξει την διαθήκη του συνολικά πέντε φορές. Μάλιστα η τελευταία διαθήκη που συνέταξε το θύμα θ’ ανοίξει το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων έχει μία κόρη. Στην εκπομπή μίλησαν άνθρωποι από το περιβάλλον της ανιψιάς του 68χρονου, οι οποίοι είπαν, ότι η γυναίκα δεν είχε μείνει ποτέ στο κάμπινγκ και ότι ο θείος της την φρόντιζε.

«Η ανιψιά του θύματος δεν έχει μείνει ποτέ στο κάμπινγκ. Την φιλοξενούσε ο θείος της στο σπίτι του στο “Στάδιον” κι εκείνος κοιμόταν σε ένα καναπέ, για να την φιλοξενήσει. Η γυναίκα αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει στο κάμπινγκ. Δεν είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος. Το κάμπινγκ είναι για άλλους ανθρώπους, με τατουάζ… Αυτή η γυναίκα είναι άλλος τύπος. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια στην οικογένεια και αυτή η ανιψιά κάνει υψηλή ζωή. Δούλευε σε τράπεζα και εργαζόταν και ο σύζυγός της, αλλά ο θείος της, επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, την βοηθούσε πάντα σε όλα. Τα ρούχα που φοράει, είναι πανάκριβα, φίρμες, τα κοσμήματα… Όλα αυτά τα παρείχε ο θείος της. Δεν την άφηνε να αγοράσει ούτε τσίχλα. Της έλεγε “όχι θα στην πάρω εγώ” κι ας είχε στο πορτοφόλι της 1.000 ευρώ. Το παιδί της δεν έκανε δουλειές δεξιά και αριστερά. Όταν πήγαινε στο κάμπινγκ, o 68χρονος το είχε για παρέα του. Η ανιψιά ουδέποτε έχει φέρει την επιθεώρηση εργασίας στον θείο της» είπε άνθρωπος του περιβάλλοντός της.

Στην συνέχεια το περιβάλλον της ανιψιάς αναφέρθηκε στην περιουσία του 68χρονου, λέγοντας: «Ο 68χρονος πριν από 4 χρόνια είχε δώσει στην ανιψιά του 200.000 ευρώ από πώληση ενός οικοπέδου. Το ξέρει όλη η Φοινικούντα αυτό. Την χλιδάτη ζωή που κάνει, δεν την κάνει από τον μισθό της τράπεζας, την κάνει γιατί την βοηθούσε ο θείος της στα πάντα. Τώρα, όπως η ίδια λέει, έχασε τα πάντα. Η κοπέλα σήμερα πενθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος την μεγάλωσε. Έχει χάσει τον πατέρα της αυτή την στιγμή. Την έχει βοηθήσει, από όταν γεννήθηκε. Είχε άριστες σχέσεις με τον θείο της. Ήταν ο άνθρωπος που της στεκόταν στα πάντα. Έχει βαφτίσει τον γιο της, ο οποίος έχει πάρει το όνομα του θύματος. Βάφτισε και την κόρη της και έβγαλε το όνομα της μητέρας του 68χρονου».

«Η ανιψιά είναι σαν να έχει χάσει τον πατέρα της. Ήταν άριστες οι σχέσεις της μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος της στεκόταν στα πάντα. Αυτός την μεγάλωσε. Είναι πολύ στεναχωρημένη, κλαίει συνέχεια για το θάνατό του. Έχασε τον πατέρα της. Μιλούσαν κάθε βράδυ. Ήξερε τα πάντα, τα μυστικά του, όλα. Είναι πάρα πολύ χάλια. Το μόνο που θέλει, είναι να βρεθεί ο δολοφόνος» κατέληξε άνθρωπος του περιβάλλοντός της.

«Άλλαζε τις διαθήκες»

Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος που ήταν μάρτυρας στη πρώτη και στη δεύτερη διαθήκη από τις συνολικά πέντε που είχε κάνει ο 68χρονος, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέφερε: «Είχα υπογράψει την πρώτη διαθήκη, αλλά δεν είχα δει τίποτα, δεν είχα δει το που και τι και δεν με ενδιέφερε, απλά μου είπε τότε να υπογράψω, πριν 3-4 χρόνια, να υπογράψω την διαθήκη που έκανε. Τις άλλαζε όμως τις διαθήκες. Αυτός έχει αλλάξει, απ’ ότι γνωρίζω, πέντε-έξι διαθήκες, κάθε χρόνο άλλαζε και διαθήκες, τώρα ποιος ήταν ο λόγος και τι ήταν, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ τον τελευταίο καιρό, δεν είχα σχέσεις μαζί του».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας για τον 68χρονο, ότι «ήταν πολύ ιδιόρρυθμο άτομο. Ήταν αψυχολόγητος. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί άνθρωπος μαζί του. Μπορεί σήμερα να σου μιλούσε, αύριο να σε έβριζε. Ήταν πολύ κλειστό άτομο, προσπαθούσε να σου επιβληθεί, με κάποιο στιλ που είχε. Δύο φορές είχα υπογράψει εγώ παλιά και από ό, τι ξέρω τώρα, δύο φορές έχει υπογράψει ο ανιψιός του. Πριν από 4-5 χρόνια ήρθε και μου είπε, θέλω να υπογράψω, θέλω να κάνω μία διαθήκη, μετά από λίγο καιρό 6-7 μήνες μου λέει “έλα, γιατί θέλω να κάνω και κάτι άλλο”. Από τότε και μετά δεν με ξαναενόχλησε».

Αναφερόμενος στην περιουσία του θύματος είπε: «Το κάμπινγκ είναι μισό-μισό με τον ανιψιό του. Το κάμπινγκ το είχαν μαζί με τον αδελφό του, ο αδελφός του το είχε φτιάξει το κάμπινγκ. Διαχειριστής ήταν αυτός, λόγω ηλικίας, λόγω σεβασμού ο μικρός προς αυτόν και τα λοιπά. Είχε αυτό, είχε το “Στάδιο”, ένα πολύ ωραίο μαγαζί, ένα πολύ ωραίο χώρο που είχε φτιάξει αυτός ως αρχιτέκτονας, αυτά και ένα οικόπεδο, δεν είχε τίποτα άλλο. Ούτε λεφτά μετρητά είχε, ρέστος είναι, τρία δάνεια έχει. Το αυτοκίνητο που έχει, με leasing το πήρε. Είχε πουλήσει τα τελευταία χρόνια δυο-τρία οικόπεδα».

Ο δικηγόρος της οικογένειας για την διαθήκη του 68χρονου

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κατσάς μίλησε στην εκπομπή του MEGA για τη διαθήκη του 68χρονου, που όπως αποκάλυψε, ανοίγει αύριο. «Στο Ειρηνοδικείο της Πύλου θα ανοιχτεί η μυστική διαθήκη, την οποία είχε καταθέσει πριν από ένα χρόνο ο 68χρονος. Αύριο λοιπόν θα δημοσιευτεί η καινούρια μυστική διαθήκη. Την παλιά διαθήκη την πήρε στα χέρια του. Υπάρχει όμως μία λεπτομέρεια, αλλά δεν μπορώ να το πιστοποιήσω με κάποιο τρόπο, ότι την προηγούμενη διαθήκη δεν την άφησε (ο 68χρονος) στον συμβολαιογράφο, ούτε την κατέστρεψε, την έχει στα χέρια της η Αστυνομία» .