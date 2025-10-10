Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς το πρωί της Πέμπτης στο Ειρηνοδικείο Πύλου άνοιξε η μυστική διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Αντώνη Κατσά, ο 68χρονος είχε συντάξει τη διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Το γεγονός ότι η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια ημέρα στον συμβολαιογράφο προκαλεί νέα ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του εγκλήματος.

Ο 68χρονος άφηνε το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του — πάνω από 95% — στον ανιψιό του. «Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη, αυτό δείχνει έναν πανικό. Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε ότι κάτι θα συμβεί — και μάλιστα άμεσα. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι “γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου”», σημείωσε ο δικηγόρος.

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει γίνει γνωστό, καθώς με την κατάθεση της νέας διαθήκης ο επιχειρηματίας απέσυρε την προηγούμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του — ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της δολοφονίας — θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Σε εκείνον ο 68χρονος αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, καθώς και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων από πιθανή πώληση του κάμπινγκ, που εκτιμάται ότι έχει σημαντική οικονομική αξία.

Παράλληλα, ένα οικόπεδο περίπου οκτώ στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνεται στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται σε 500.000 έως 600.000 ευρώ, ενώ σε άλλους συγγενείς προβλέπονται μικρότερες κληροδοσίες.