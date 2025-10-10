Τα ίχνη του δράστη που ευθύνεται για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία, προσπαθούν να φτάσουν οι Αρχές, οι οποίες αναζητούν έναν νεαρό άνδρα, ψηλό, με ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά που δεν μιλάει ελληνικά, όπως έχει περιγράψει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος και επέζησε της επίθεσης.

Οι αρχές προσπαθούν επίσης να βρουν την πορεία που ακολούθησε ο δράστης αμέσως μετά το διπλό φονικό, ο οποίος διέφυγε οδηγώντας ένα μαύρο σκούτερ.

Υπενθυμίζεται πως το Live News είχε παρουσιάσει δύο αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα με τη διαδρομή του δράστη. Σύμφωνα με αυτά, περίπου στις 20:20 της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, μία πρώτη κάμερα ασφαλείας, καταγράφει τον δράστη σε μικρή απόσταση από το κάμπινγκ.

Συνεχίζει την πορεία του μέσα από την πόλη της Πύλου, κάνει μία παράκαμψη στη διαδρομή του, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ήταν γνώστης της περιοχής ο δράστης. Και φθάνει στο Κορυφάσι.

Περίπου στις 20:39 η εκπομπή εντόπισε νέα πλάνα του δράστη. Πρόκειται για δύο νέα βίντεο, όπου το ένα δείχνει την μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφθασε μέχρι την Ηλεία, αλλά και πίσω της φαίνεται να είναι και μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τη διαδρομή του δράστη

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα ένα ακόμα νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στα βίντεο που έχει στην κατοχή του το MEGA δείχνουν τον πιθανό δράστη να κινείται προς το Νομό Ηλείας. Μάλιστα πριν φτάσει εκεί κάμερα ασφαλείας τον συλλαμβάνει να βάζει βενζίνη δίπλα από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις Αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Επίσης το σκούτερ είναι λευκό κι όχι σκουρόχρωμο όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Πέρασε από Κόρινθο και έφθασε Αττική ο δράστης

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Δημήτρης Πώποτας, οι Αρχές θεωρούν ότι μάλλον ο δράστης έχει φθάσει στην Αθήνα κι ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουν το σκούτερ. Κι αφού εντοπιστεί το σκούτερ, τότε θεωρεί η αστυνομία ότι θα φθάσει και στον δράστη της διπλής δολοφονίας.