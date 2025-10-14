Στη ΓΑΔΑ παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης άνδρας για τη δολοφονία ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφτασε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, υποστήριξε ότι είναι συνεργός στη δολοφονία και συνελήφθη. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο που επέβαιναν στο σκούτερ.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν κατέθεσε στοιχεία για το διπλό φονικό, ενώ σε εξέλιξη είναι η κατάθεσή του.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», διευκρίνισε ότι ο δολοφόνος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. «Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενο και από τις δύο διαθήκες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε πως «δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ο ίδιος ούτε η μηχανή του, γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας. Εκτός αν έχει παραποιήσει τα στοιχεία της μηχανής». Όπως είπε, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. «Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. […] Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υπογράμμισε ότι κακώς διέρρευσε η πληροφορία πως ο δράστης έφτασε στην Αθήνα. «Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα ‘πληρωμένο πιστόλι’. Μπορεί όμως να ήταν γνωστός των θυμάτων και να ενήργησε από εκδίκηση. Πάντως, δεν φαίνεται να ήταν επαγγελματίας δολοφόνος», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος, Αντώνης Κατσάς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν νότα αισιοδοξίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. «Δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής ή αδυναμίας. Εμείς έχουμε δηλώσει πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Τα δεδομένα είναι ότι υπήρξε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ίσως και δύο, που καταγγέλθηκε ένα μήνα πριν. Παρά την καταγγελία, υποτιμήθηκε ο κίνδυνος και δεν ειδοποιήθηκε η εισαγγελική αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.