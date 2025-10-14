Η εκπομπή του MEGA, Live News, φέρνει στο φως νέο βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφονται οι δύο νεαροί δράστες να κινούνται με μοτοσικλέτα προς το κάμπινγκ στη Φοινικούντα – τον τόπο της φρικτής διπλής δολοφονίας.

Ο 22χρονος που οδηγεί τη μηχανή είναι ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος και παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα στις Αρχές. Στη θέση του συνεπιβάτη βρίσκεται ο συνεργός του, ο οποίος παρουσιάστηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, οι δύο νεαροί δεν φαίνεται να είχαν κάποια άμεση σχέση με την περιοχή. Ωστόσο, είχαν χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή στον τόπο του εγκλήματος, γεγονός που μαρτυρά προμελετημένη και οργανωμένη δράση.