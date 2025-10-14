Οι Αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους τους δύο φερόμενους ως δράστες του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αναβάτες του λευκού σκούτερ που αναζητούνταν από την Αστυνομία.

Το πρωί της Τρίτης ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ το απόγευμα συνελήφθη και ο συνομήλικος φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News, η μητέρα του 22χρονου συνεργού σημείωσε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».