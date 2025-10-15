Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στην Φοινικούντα, μετά τη σύλληψη του δράστη και του συνεργού του, εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να αναγνώρισε έναν από τους δύο 22χρονους ως τον δράστη της εν ψυχρώ διπλής δολοφονίας.

Η αναγνώριση αυτή θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης και ενισχύει τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την παρουσία των δύο νεαρών στον τόπο του εγκλήματος.

Εμπλοκή νέου προσώπου

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ερευνούν πλέον και το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού, καθώς στο μικροσκόπιο έχει τεθεί ένα τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δύο 22χρονοι, μόλις έφτασαν έξω από το κάμπινγκ όπου βρίσκονταν τα θύματα, επικοινώνησαν με τρίτο πρόσωπο. Το άτομο αυτό, λίγο αργότερα, φέρεται να τηλεφώνησε σε συγγενή ενός εκ των θυμάτων, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο νεαροί, οι οποίοι μέχρι στιγμής αρνούνται τις κατηγορίες, αλληλοκατηγορούνται στις καταθέσεις τους, με τον έναν να επιχειρεί να επιρρίψει τις ευθύνες στον άλλο. Οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες τους, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιών, ενισχύουν την εκτίμηση ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και πιθανόν τελέστηκε με τη συμμετοχή ή καθοδήγηση τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο για τους συλληφθέντες όσο και για το ύποπτο τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος του στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος συνεργός αρνήθηκε να παραδώσει στους αστυνομικούς το κινητό του τηλέφωνο, υποστηρίζοντας ότι το έχει πετάξει σε υπόνομο. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την έρευνα για τις επικοινωνίες και τα δεδομένα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κρίσιμες λεπτομέρειες για τη σοκαριστική διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Η έρευνα συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, τα οποία ενδέχεται να ξεκλειδώσουν νέες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.