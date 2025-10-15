Στην Καλαμάτα βρίσκονται πλέον οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη του κάμπινγκ. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν συνοδεία αστυνομικών από τη ΓΑΔΑ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει γραπτή απολογία, παρά τις πολύωρες προσπάθειες των αστυνομικών. Δήλωσε ότι θα καταθέσει μόνο ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 22χρονος φέρεται να αρνείται προφορικά πως αυτός πυροβόλησε, σε αντίθεση με τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές το πρωί της Δευτέρας και τον έχει κατονομάσει ως δράστη.

Καθοριστική φαίνεται να είναι η μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου θύματος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος. Ο νεαρός κλήθηκε χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ, όπου αναγνώρισε τον Βρετανό 22χρονο ως τον φυσικό αυτουργό, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.

Οι έρευνες και τα ευρήματα

Οι αξιωματικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχαν εντοπίσει τους δύο υπόπτους και τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα ήδη από την περασμένη Παρασκευή, μέσω βίντεο που τους απεικόνιζε να επιβαίνουν σε δίκυκλο. Ωστόσο, δεν προχώρησαν άμεσα στις συλλήψεις, καθώς συνέχιζαν τις έρευνες για τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων, κάτι που ακόμη δεν έχει αποκλειστεί.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε συλλήψεις στο τέλος της εβδομάδας, αλλά η διαδικασία επισπεύσθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο και την παράδοση του ενός εκ των δύο νεαρών.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ρούχα και τα κράνη που φορούσαν οι κατηγορούμενοι την ημέρα του εγκλήματος. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο, ούτε το τηλέφωνο του φερόμενου συνεργού, το οποίο φέρεται να πέταξε μετά τη δολοφονία. Επίσης, αναζητείται το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στη Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε δανειστεί ο φερόμενος δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί. Ο ίδιος κράτησε το κινητό του, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα SIM.

Η δικαστική συνέχεια

Σήμερα αναμένεται να αποσταλεί η δικογραφία που σχημάτισε η Δίωξη Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον εισαγγελέα Καλαμάτας. Εκεί θα ασκηθεί δίωξη στους δύο 22χρονους και θα εκδοθούν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, ώστε να παραπεμφθούν στον ανακριτή.

Η υπόθεση, πάντως, παραμένει ανοιχτή όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν επαφές των δύο νεαρών με τρίτους τις κρίσιμες ώρες της διπλής δολοφονίας.