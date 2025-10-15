Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής εν ψυχρώ δολοφονίας στη Φοινικούντα, με δύο 22χρονους να είναι στα χέρια των Αρχών.

Χθες το πρωί (14/10) ένας νεαρός που φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός, παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, ενώ το μεσημέρι συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο συνομήλικός του που φέρεται να εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη στην ρεσεψιόν του κάμπινγκ. Παρών στην δολοφονική επίθεση ήταν και ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος όπως είπε, γλίτωσε για εκατοστά από σφαίρα που προοριζόταν γι’ αυτόν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι πέντε πρώτες σφαίρες που έριξε ο δράστης, κατέληξαν στον 68χρονο και στον επιστάτη, ενώ η έκτη σφαίρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στόχευε τον ίδιο, αλλά δεν τον πέτυχε. Ωστόσο, από έρευνα της εκπομπής του Live News και του Γιώργου Καλλιακμάνη, φαίνεται να προκύπτει, ότι η άστοχη βολή που κατέληξε σε τροχόσπιτο, μάλλον προοριζόταν για τον επιστάτη κι όχι για τον ανιψιό.

Τι αποκαλύπτει ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία

Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του λέει, ότι φοβάται για τη ζωή του. Θέλει, όπως ανέφερε το περιβάλλον του στην εκπομπή Live News, να χυθεί άπλετο φως, για να μάθει κι εκείνος την αλήθεια. Τι κρύβεται πίσω από το διπλό φονικό, ποιοι είχαν να κερδίσουν από αυτό, αν υπάρχουν αίτια που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ο ίδιος τονίζει, πως όλα όσα είχε να πει για το διπλό έγκλημα, τα έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς. Αισιοδοξεί δε, πως σύντομα θα προκύψουν νέα στοιχεία.

«Απαγορεύεται να μιλάω σε δημοσιογράφους, για να βοηθήσω την έρευνα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω μόνο με την Ασφάλεια, συνεργάζομαι αποκλειστικά με την Ασφάλεια, θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος περισσότερο από όλη την Ελλάδα, που κάνει κουτσομπολιό στο όνομά μου. Εγώ πενθώ, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Αυτό που γίνεται, είναι κουτσομπολιό. Μιλάω αποκλειστικά με την Ασφάλεια» φέρεται να λέει σύμφωνα με την εκπομπή του MEGA.

«Εκπροσωπώ έναν άνθρωπο αυτήν την στιγμή, όχι ως νομικός συμπαραστάτης ή νομικός σύμβουλος επειδή χρειάζεται νομική αρωγή γενικά και αόριστα. Έχω σαφή δικονομικό ρόλο σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, ο οποίος είναι του υποστηρίζοντος την κατηγορία», λέει από την πλευρά του ο δικηγόρος του 33χρονου, Ιωάννης Βέρρας. «Αναμένουμε την Αστυνομία να ολοκληρώσει το προανακριτικό της έργο, να ασκηθεί η δέουσα κατά τον εισαγγελέα δίωξη σε βάρος των όποιων υπόπτων και κατ’ επέκταση κατηγορουμένων, να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, να απολογηθούν και έπειτα να λάβουμε το υλικό της δικογραφίας. Από εκεί και πέρα, με βάση τα όσα έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και όσα μου αναφέρει μέχρι τότε ο εντολέας μου, να ασκήσουμε νομότυπα και ακριβώς όπως πρέπει, το δικαίωμά του για την υποστήριξη της σε βάρος του κατηγορίας» συμπλήρωσε στις δηλώσεις του ο δικηγόρος.

Στην ερώτηση αν το βράδυ του διπλού φονικού υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του 22χρονου συνεργού και του 33χρονου ανιψιού του θύματος, τον οποίο και γνώριζε, ο κ. Βέρρας απαντά: «Απολύτως καμία, το διαψεύδει κάθετα αυτό ο εντολέας μου, δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο». Τις δικές της αγωνίες έχει και η μητέρα του 33χρονου. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο γιος της δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό έγκλημα. Αγαπούσε τον θείο του, είχε ήδη μεγάλη περιουσία και όπως αναφέρει, δεν είχε να κερδίσει το παραμικρό από το φονικό στη Φοινικούντα. «Ήταν συγγενής μου, λογικό να είχα επαφή. (…) Μην με “ψαρεύετε” σας παρακαλώ. Καλά τα πηγαίναμε. Δεν είχαμε λόγους να σκοτωθούμε ή οτιδήποτε» είπε μεταξύ άλλων η μητέρα του 33χρονου.

Η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου επιχειρηματία υποστηρίζει, πως έχουν ακουστεί μία σειρά από ψέματα για το παιδί της. «Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν, ό,τι είχα να πω, το είπα στην Αστυνομία. Ο γιος και εγώ συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να βρει τον δράστη. Δεν έχω να πω τίποτα στα κανάλια… Δεν παίρνετε πληροφορίες σωστές. Μόνο ψέματα λέτε. Παραπληροφόρηση και ψέμα. Κάντε σωστά το ρεπορτάζ σας, να δείτε ποιος ήταν ο θανών. Πολλά μπορείτε να κάνετε σωστά. Δεν κάνετε τίποτα σωστά. Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία και ο γιος μου και δεν θέλουμε να κάνουμε δηλώσεις. Η αλήθεια θα φανεί. Όλοι ελπίζουμε να βρουν τον δράστη. Εγώ περιμένω από την Αστυνομία να βρει τον δράστη» συμπλήρωσε.

Η γνωριμία του ανιψιού του θύματος με τον 22χρονο συνεργό του δράστη

Ο 33χρονος αναγνώρισε τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, ενώ για τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στο έγκλημα, είπε πως τον γνώριζε από παλαιότερα, από την εποχή που ο ίδιος εργαζόταν ως σερβιτόρος στο Κολωνάκι κι ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά ως πελάτης. «Είμαστε σε σοκ, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λογικό μου φαίνεται, κανένας δεν θα ήταν καλά μετά από κάτι τέτοιο. Ο γιος μου συνεργάζεται με την Αστυνομία, δεν έχει κάτι να κρύψει. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία. Θέλουμε η Αστυνομία να βρει τον δράστη, να κάνει τη δουλειά της», σημειώνει η μητέρα του 33χρονου.

Στο κάμπινγκ την ώρα του διπλού εγκλήματος βρισκόταν και η σύντροφος του 33χρονου. Δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης, αλλά μερικά μέτρα πιο μακριά. Έτρεξε αμέσως όταν ακούστηκαν φωνές μετά τους πυροβολισμούς και αντίκρισε τον αγαπημένο της σοκαρισμένο. Η νεαρή έχει δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, χωρίς όμως να προκύψουν νέα στοιχεία. Όπως αναφέρει το περιβάλλον της, προσπαθεί πλέον να συμπαρασταθεί στον 33χρονο, που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο και να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη και η ίδια.

«Αυτή η υπόθεση δεν είναι “παίξε-γέλασε” και αφορά την οικογένειά μου, θέλω να κρατήσω τις αποστάσεις. Θέλω να μιλήσω μόνο με την Αστυνομία, να συνεργαστούμε με την Αστυνομία, να βρούμε τον δράστη», λέει η μητέρα του 33χρονου.

Η διαθήκη του 68χρονου

O 33χρονος ήταν ίσως ο πιο αγαπητός συγγενής του δολοφονημένου επιχειρηματία. Του άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας του και οι λέξεις που επέλεξε για εκείνον στη διαθήκη του, μαρτυρούσαν τα αισθήματά του. «Στον αγαπημένο ανιψιό μου, γιο του αποθανόντος αδερφού μου, λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη) αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων» αναφέρει.

Ο επιχειρηματίας άφησε στον 33χρονο ανιψιό του 36 στρέμματα από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα εκτιμώμενης αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα 17 στρέμματα στον «Πολυχώρο Στάδιον», αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων. Το δέσιμο με τον θείο του είχε γίνει τα τελευταία χρόνια πιο έντονο, καθώς οι δυο τους εργάζονταν μαζί. «Είμαστε οικογένεια. Όλες οι οικογένειες έχουν τα δικά τους. Είμαστε οικογένεια. Δεν είχαμε λόγους να τον σκοτώσουμε. Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει. Δεν είχαμε λόγο να τον σκοτώσουμε. Ο ανιψιός, δόξα τω Θεώ, είχε περιουσία από τον άντρα μου. Δεν αποσκοπούσαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα, να πάρουμε την περιουσία. Εμείς είχαμε περιουσία από τον δικό μου τον άντρα», λέει η μητέρα του 33χρονου.

Μετά το έγκλημα, ο 33χρονος κράτησε το πολυτελές αυτοκίνητο του δολοφονημένου θείου του και μετακινείται με αυτό. Κλεισμένος στον εαυτό του και φοβισμένος τις τελευταίες μέρες, αισιόδοξος όμως πως σύντομα θα προκύψουν νέα στοιχεία που θα αποδείξουν πως ο ίδιος έλεγε από την πρώτη στιγμή όλη την αλήθεια.

Aποκαλυπτική μαρτυρία για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε αποκλειστικά φίλος του 68χρονου επιχειρηματία και αναφέρθηκε αρχικά στις δύο παλιότερες επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 68χρονος. «Του επιτέθηκε στο “Στάδιο” με κουκούλα, οπότε ήξερε ότι έχει κάμερες. Ο Κώστας του λέει: “Ρε τι κάνεις εδώ; Παίζεις;”. Και του λέει αυτός ειρωνικά: “Ναι, παίζω”. Και τον χτύπησε».

Για το δεύτερο περιστατικό είπε: «Ο Κώστας εκείνη την ώρα πήγαινε στην Αστυνομία, γύρισε πίσω, δεν είχε φτάσει ακόμα στην Πύλο, γύρισε πίσω. Γυρίζει πίσω και αρχίζουν να τον κυνηγάνε με τον ανιψιό του. Από ό,τι μου είχε πει, οδηγούσε ο ανιψιός του. Ο Κώστας του έλεγε να τον χτυπήσουν και αυτός έτρεμε και έκλαιγε και δεν τον χτύπησε. “Χάσαμε μία ευκαιρία, εξαιτίας του μικρού. Θα είχα ησυχάσει κι εγώ” μου λέει “άμα ήξερα ποιος είναι”».

«Υποψιάστηκε τον εγγονό του αρχικά»

Ο φίλος του θύματος αναφέρει και ποιο πρόσωπο ήταν αυτό, που είχε υποπτευθεί αρχικά ο 68χρονος δολοφονημένος, πίσω από αυτές τις επιθέσεις που είχε δεχθεί: «Για την πρώτη (επίθεση) είχε πει, ότι είναι ο μικρός “εγγονός” από την ανιψιά του, αλλά μετά αναθεώρησε πιστεύω. Αναθεώρησε, έβαζε κι άλλα στο μυαλό του. Έβαζε την οικογένεια της κοπέλας του ανιψιού του. Έβαζε, μήπως η νύφη του (μητέρα ανιψιού) έχει κάποιο φίλο, που μου λέει μετά: “Δεν ισχύει αυτό”».

«Ο ανιψιός του είχε πουλήσει κάποιο σπίτι στην Αθήνα»

Στην συνέχεια μίλησε για την σχέση που είχε ο 68χρονος με τον 33χρονο ανιψιό του, που του άφησε την περιουσία του και που ήταν παρών στο έγκλημα. «Τον είχε υπό έλεγχο, όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί στα προηγούμενα χρόνια αυτός είχε πουλήσει και εξαφανίστηκαν τα λεφτά και μάλιστα τον είχε ρωτήσει, να του δώσει έναν λογαριασμό, πού πήγαν εκείνα τα χρήματα και δεν του είχε πει ποτέ “πήγαν εκεί”. Δεν του είχε δώσει αναφορά τι έγιναν, ήταν πολλά λεφτά. Αυτός είχε πουλήσει κάποιο σπίτι στην Αθήνα από αποδοχή από τον μπαμπά του».

«Όσον αφορά τον “εγγονό” που είχε την υπόνοια στην πρώτη απόπειρα, θεωρούσε ότι ήταν αυτός, γιατί με την ανιψιά του είχαν αντιπαράθεση και θεωρούσε, ότι χειραγώγησε τον μικρό και τον έστειλε με τον τρόπο της να του κάνει μία απειλή, στην αρχή αυτό, μετά αναθεώρησε» προσθέτει.

«Ο ανιψιός ήταν της άποψης, ας πουλήσουμε και λιγότερο»

«Τον ρώτησα “μήπως έχεις καμία πρόταση;”. Γιατί πουλούσε το κάμπινγκ, δεν ξέρω πόσο το πουλούσε. Του λέω “αν ας πούμε Κώστα θεωρητικά το πουλάς 5, μήπως έχεις καμία πρόταση “φέρ’ το 2” από κάποιον “και φύγε;”. “Όχι”, μου λέει “τέτοια πρόταση δεν έχω”. Στην πρώτη απόπειρα τα λέγαμε “μήπως σου κάνει κάποιος εκφοβισμό για να πουλήσεις φθηνά και να φύγεις;”. “Όχι”, μου λέει. Όσον αφορά την σχέση με τον μικρό, με τον ανιψιό, τον αυτόπτη, μου έλεγε ότι όλα τα ακίνητα ο Κώστας τα είχε δημιουργήσει. Μου έλεγε, ότι θέλει να πουλήσει, αλλά να πάρει την αξία που πρέπει, ενώ ο μικρός είχε αντίθετη άποψη. Ήταν της άποψης, ας πουλήσουμε και λιγότερο. Ο 68χρονος είχε άλλη άποψη. Ήθελε να πάρει την αξία που έπρεπε να πάρει από τα ακίνητα. Τα είχε φτιάξει, τα είχε δημιουργήσει, τα πονούσε, εννοείται, δεν θα τα έδινε για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν φιλήσυχος πολύ έξυπνος, πολύ δημιουργικός, είχε όνειρα, ήθελε τα ζώα του, τα δέντρα του, ήθελε μια ήσυχη ζωή».

«Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη»

Αναφορικά με το ποια ήταν η στάση του 33χρονου ανιψιού απέναντι στον επιστάτη είπε: «Ήθελε να φύγει, είχε κουραστεί, με τα χρόνια έβλεπε, ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Ήξερα, ότι το είχε δώσει και σε μεσίτη το κάμπινγκ, δεν ξέρω σε ποια τιμή. “Να κάνω”, μου έλεγε, “μια ήσυχη ζωή, με τα ζώα μου, με τα δέντρα μου”. Του άρεσε, κλάδευε. Ο Βασίλης (επιστάτης) θεωρώ ήταν επίσης καλός άνθρωπος, ήταν σαν παιδί στον χαρακτήρα ο Βασίλης, ήταν πραγματικά σαν παιδί».

Ερωτηθείς ο φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αν γνώριζε πώς ήταν η σχέση του ανιψιού με τον επιστάτη απάντησε: «Τον ανεχόταν, δεν νομίζω ότι τον συμπαθούσε. Τον ανεχόταν, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. (Ο επιστάτης) ήταν κοντά στον θείο του πάρα πολλά χρόνια, ο θείος του έκανε κουμάντο και νομίζω τον ανεχόταν, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς».