Την ευθύνη για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ρίχνουν ο ένας στον άλλον οι δυο 22χρονοι που συνελήφθησαν από την Αστυνομία για την εμπλοκή τους στη δολοφονία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν ηθικού αυτουργού του εγκλήματος.

Ένα ύποπτο τηλεφώνημα πριν τη διπλή δολοφονία, τα μοιραία λάθη πριν την εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας πρόδωσαν τους δύο νεαρούς. Οι 22χρονος φερόμενος ως δράστης και ο καθ’ ομολογία συνομήλικός του συνεργός, που διακρίνονται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA να πηγαίνουν με το σκούτερ στη Φοινικούντα, λίγες ώρες πριν το στυγερό έγκλημα, συνδέονται με φιλική σχέση. Πλέον ο ένας κατηγορεί τον άλλον, για το ποιος πυροβόλησε τους δύο άνδρες στη Φοινικούντα.

«Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε τα δύο θύματα», είπε ο φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του και ομολόγησε την εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Από την άλλη ο φερόμενος ως εκτελεστής υποστήριξε: «Δεν είχα λόγο να τους σκοτώσω, πήγα μόνο για τα λεφτά. Ο 22χρονος συνεπιβάτης μου τους δολοφόνησε».

Πριν τη μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στην Καλαμάτα, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του στυγερού εγκλήματος, κλήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και αναγνώρισε τον 22χρονο δολοφόνο του θείου του. «Είμαστε σε σοκ, είμαστε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λογικό μου φαίνεται, κανένας δεν θα ήταν καλά μετά από κάτι τέτοιο. Ο γιος μου συνεργάζεται με την Αστυνομία. Δεν έχει κάτι να κρύψει. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε», δήλωσε η μητέρα του 33χρονου στο MEGA.

Η διαφυγή του εκτελεστή

Ο 33χρονος αναγνώρισε ως δολοφόνο του θείου του, τον άνδρα που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA να αποχωρεί μόνος του με το λευκό σκούτερ από το κάμπινγκ αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας έφθασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) οι φερόμενοι ως δράστες της διπλής στυγερής δολοφονίας στην Φοινικούντα. Ο ένας παραδόθηκε και ο άλλος που φέρεται να πάτησε την σκανδάλη συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

Οι γείτονες τους 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή στην Καλλιθέα κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με επιθετική συμπεριφορά, καθώς συχνά άκουγαν τσακωμούς από το διαμέρισμα όπου έμενε τα τελευταία δυο χρόνια. «Ανέβηκε στον 4ο (όροφο) νύχτα και μιλούσε στον διάδρομο, έφερνε λέει κοπέλες και τις έδερνε», είπε γείτονας.

Σε κατ’ οίκον έρευνα που έκαναν οι Αρχές στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κράνος και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της δολοφονίας. Δεν βρήκαν όμως το περίστροφο, με το οποίο φέρεται να δολοφόνησε τους δύο άνδρες, ούτε και τη μηχανή που χρησιμοποίησε, για να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Τα κινητά «μίλησαν»

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι Αρχές εντόπισαν ύποπτη επικοινωνία ενός εκ των δύο κατηγορούμενων λίγο πριν την δολοφονία με τρίτο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας.

Στελέχη του Ανθρωποκτονιών μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει ηθικός αυτουργός στην διπλή δολοφονία, που να έδωσε την εντολή στους δύο νεαρούς να βγάλουν από την μέση τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.