Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται πλέον οι δύο 22χρονοι που αλληλοκατηγορούνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, την υπόθεση που έχει σοκάρει τη χώρα.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού, ο οποίος φέρεται να διαφεύγει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ίσως γνώριζε και βοήθησε τους δράστες να διαφύγουν τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

Πίσω και από την απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου

Το Live News αποκάλυψε ότι οι δύο νεαροί συνδέονται και με την απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ένας κρατούσε το αεροβόλο, ενώ ο άλλος – που σήμερα θεωρείται ο εκτελεστής – είχε ρόλο συνεργού.

«Ο φίλος μου πυροβόλησε, εγώ δεν ήμουν εκεί»

Οι δύο κατηγορούμενοι πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στα κρατητήρια της Καλαμάτας, σιωπηλοί και εμφανώς ταραγμένοι. Από την πρώτη στιγμή, ο ένας προσπαθεί να ενοχοποιήσει τον άλλο.

Ο φερόμενος συνεργός ισχυρίστηκε:

«Ο φίλος μου μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι προσπάθησε να αμυνθεί».

Αντίθετα, ο φερόμενος ως εκτελεστής απάντησε:

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα μόνο για τα λεφτά. Ο άλλος άρχισε να πυροβολεί».

Τι είπε ο φερόμενος εκτελεστής του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα

Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση, ωστόσο κάποια πρώτα λόγια έχει πει στους αστυνομικούς.

Tην ευθύνη για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ης Φοινικούντας ρίχνουν ο ένας στον άλλον οι δυο νεαροί που συνελήφθησαν από την αστυνομία για την εμπλοκή τους στη δολοφονία που έγινε στις 5 Οκτωβρίου και θύματα τον επιστάτη και τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπή Live News, o 22χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Τον 22χρονο τον γνωρίζω χρόνια, είμαστε φίλοι. Το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό του και όλο κάτι τον απασχολούσε και δεν ήταν όπως παλιά. Μου μίλησε για όσα είχαν συμβεί, μου είπε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε με τον 68χρονο να μιλήσει εκείνος τον προσπερνούσε, τον κορόιδευε και του έδινε φραγκοδίφραγκα. Δεν μου μίλησε για εκβιασμό».

«Εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε από την Αθήνα και μου είπε ότι θα πάει να τον βρει. Έφερε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω αν είναι δικό του. Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ…».

«Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

Οι κατηγορίες και τα νέα στοιχεία

Ο φερόμενος εκτελεστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συνεργός του κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ηθική αυτουργία και οπλοφορία.

Από το υλικό των καμερών και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πριν και μετά το έγκλημα, οι αρχές έχουν σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τη δράση των δύο. Μαρτυρίες, βίντεο και ένα ύποπτο τηλεφώνημα λίγο πριν το φονικό φαίνεται να «έδεσαν» την υπόθεση.

Ο ανιψιός που αναγνώρισε τον δολοφόνο

Καθοριστική ήταν η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του θύματος, ο οποίος αναγνώρισε στο πρόσωπο του 22χρονου εκτελεστή τον άνθρωπο που πυροβόλησε τον θείο του και τον επιστάτη του στο κάμπινγκ.

Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν ρούχα και κράνος που ταυτίζονται με το υλικό των καμερών, όχι όμως το όπλο ή το λευκό σκούτερ της διαφυγής.

«Περιμένουμε απαντήσεις από την άρση απορρήτου»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο MEGA:

«Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, αλλά δεν αποκλείεται να προκύψουν κι άλλα πρόσωπα. Οι αστυνομικοί περιμένουν κρίσιμα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου».

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς νέα δεδομένα και μαρτυρίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στο φονικό που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.