Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς οι δύο διαθήκες του 68χρονου θύματος φέρνουν στο φως νέα δεδομένα και ανοίγουν τον κύκλο των ερευνών προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ – που εκτελέστηκε μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησης – είχε καταθέσει καινούργια διαθήκη σε συμβολαιογράφο.

Η νέα διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025, ενώ η προηγούμενη είχε υπογραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η παλιά διαθήκη προέβλεπε τα εξής:

στην αδελφή του 68χρονου 150.000 ευρώ,

στον γιο της 100.000 ευρώ και το κάμπινγκ 36 στρεμμάτων,

στην ανιψιά του 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, όριζε ότι ο ανιψιός θα έπρεπε να στηρίζει οικονομικά τον επιστάτη, έως ότου εκείνος πουλήσει το ακίνητο.

Ωστόσο, στη νέα διαθήκη οι ισορροπίες αλλάζουν δραματικά:

η αδελφή του λαμβάνει 100.000 ευρώ,

ο γιος της (ανιψιός του θύματος) 100.000 ευρώ και το κάμπινγκ,

ενώ ο επιστάτης – που δολοφονήθηκε μαζί του – αποκτά 200.000 ευρώ και 8,3 στρέμματα γης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 68χρονος αποκλείει πλέον τον γιο της ανιψιάς του, καθώς τα 2,3 στρέμματα που του είχε αφήσει στην παλιά διαθήκη περνούν επίσης στον επιστάτη. Ουσιαστικά, στη νέα εκδοχή της διαθήκης αποκληρώνει τόσο τον εγγονό του όσο και τη μητέρα του.

«Μου είπε ότι άλλαξε τη διαθήκη»

Η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου μίλησε στο Live News και αποκάλυψε πως ο ίδιος την είχε προειδοποιήσει για την αλλαγή.

«Πριν από τρεις μέρες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι άλλαξε τη διαθήκη του. Μου είχε πει ότι στην αρχική άφηνε περιουσία στον ανιψιό, στον επιστάτη και στην ανιψιά του, την κόρη της αδερφής του. Δεν μου είπε ακριβώς τι έδινε στον καθένα, μόνο ότι είχε θυμώσει με την ανιψιά του γιατί συνεχώς του ζητούσε χρήματα. Δεν ήταν άνθρωπος που έλεγες εύκολα να του κάνεις ερωτήσεις, αν δεν ήθελε να μιλήσει».

Η αποκάλυψη των δύο διαθηκών αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα της έρευνας, καθώς εξετάζεται αν υπήρχαν οικονομικά ή κληρονομικά κίνητρα πίσω από το φρικτό έγκλημα που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.