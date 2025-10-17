Στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τον δικηγόρο του μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο επιστάτη του το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε το MEGA, θα δηλώσει δια του δικηγόρου του παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των δύο 22χρονων, που έχουν συλληφθεί για το άγριο έγκλημα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις καταθέσεις τους να έχουν διαρκέσει αρκετή ώρα. Χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι η σύντροφος του 33χρονου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες.