Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών για το θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι δύο 22χρονοι φίλοι, οι οποίοι φέρονται να είναι οι δράστες του εγκλήματος και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του, καθώς και άλλα συγγενικά πρόσωπα. Παράλληλα, εξετάζονται βιντεοληπτικά υλικά, κλήσεις κινητών τηλεφώνων και η διαδρομή έλευσης και διαφυγής των δύο νεαρών από το κάμπινγκ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε πως, βάσει της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι μέχρι στιγμής είναι δύο, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία στη διάρκεια της ανάκρισης.

Όπως τόνισε, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο πρόκειται για «μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη ούτε έχει ολοκληρωθεί».

Το κίνητρο του εγκλήματος, πάντως, παραμένει άγνωστο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο εκβιασμού ή οικονομικής διαφοράς, ωστόσο δεν προκύπτουν σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο ποινικολόγος Θεόδωρος Καραγιάννης αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια:

«Μπορεί να πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, για συγκάλυψη άλλων προσώπων ή για εμπλοκή ατόμων που φαίνονται αθώα. Όλα είναι πιθανά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, που υπογραμμίζει τη σημασία του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και των τηλεφωνικών δεδομένων:

«Πρέπει να δούμε πώς έφτασαν, πώς έφυγαν, ποιοι άλλοι ήταν στο σημείο, αλλά και τι περιείχε η θήκη της κιθάρας που κρατούσε ο δεύτερος αναβάτης. Το σκούτερ δεν έχει βρεθεί ακόμη, ενώ υπάρχουν ερωτήματα για τις κλήσεις που έκανε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία».

Η δικηγόρος του 68χρονου, Κατερίνα Φραγκάκη, περιγράφει το θύμα ως «έναν επιτυχημένο και αξιοσέβαστο επιχειρηματία» και απορρίπτει τις φήμες περί παραβατικής συμπεριφοράς:

«Αν υπήρχαν τέτοια ζητήματα, θα τα γνωρίζαμε. Ήταν ευγενικός, χαμογελαστός, αγαπητός στην περιοχή».

Η ίδια αποκάλυψε πως η τελευταία τους επικοινωνία ήταν τον περασμένο Μάιο, χωρίς καμία ένδειξη ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ή απειλές.

Οι αστυνομικοί, πάντως, κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αναζητώντας απαντήσεις σε ένα έγκλημα γεμάτο μυστήριο, αντιφάσεις και σκοτεινά κίνητρα.